Sara Croce, il body bianco è estremo, seno spaziale per la “Bonas” – FOTO

Un altro scatto incantevole quello dell’ex Madre Natura che come sempre manda in tilt il pubblico di Instagram con un fascino irresistibile.

Sara Croce è diventata ormai uno dei personaggi più seguiti e apprezzati sui social, giovanissima ma già con un certo curriculum alle spalle. Entrata ormai nell’orbita di Mediaset e soprattutto di Poalo Bonolis che l’ha scelta prima come Madre Natura per il suo Ciao Darwin e poi come Bonas di Avanti un altro, il divertente quiz a premi di Canale 5.

Sin dal primo momento in cui la bellissima Sara è scesa dalle famose scale di Ciao Darwin dove abitualmente Madre Natura sfila e incanta il pubblico, tutti si sono domandati chi fosse e da lì il suo profilo Instagram ha iniziato a incrementare followers fino ad arrivare a 865mila.

Tutti gli amori di Sara

Da quel momento Sara ha iniziato a far parlare di sé anche per le sue storie d’amore che sono finite sui rotocalchi.

Molti ricordano la fugace liason estiva con Andrea Damante, il celebre Dj veronese ex di Giulia De Lellis che dopo la fine della sua storia d’amore con la celebre influencer ha cercato conforto nelle braccia della bella ex Madre Natura.

Anche con il milionario iraniano Hormoz Vasfi ha avuto una relazione che ha fatto molto scalpore sia per la differenza d’età tra i due sia perché l’uomo ha richiesto alla 22enne milioni di euro che ha speso per lei durante il loro fidanzamento poiché convinto che sia stata insieme a lui solo per interessi.

Oggi fa coppia fissa con Gianmarco Fiory, portiere del Bari, nonostante dopo la corte serrata ricevuta da Cristiano Ronaldo la bella Sara aveva dichiarato che non avrebbe mai iniziato una storia con un calciatore poiché per indole poco avvezzi alla fedeltà.