Scatola San Valentino fai da te: idee e spunti per fare un regalo speciale!

Ecco tutto quello che c’è da sapere nel dettaglio su come creare una scatola per San Valentino per stupire il partner. Idee e spunti per un San Valentino diverso dal solito!

San Valentino si avvicina e, per non arrivare alla data fatidica senza aver nessuna idea, bisogna già da ora pensare come sorprendere il vostro partner.

Per sorprendere il vostro partner potete creare una scatola davvero speciale in modo molto semplice che potete decorare e personalizzare a vostro piacimento. In gergo tecnico si chiama explosion box, ovvero scatola esplosione che, a primo impatto, può sembrare molto difficile da realizzare ma è davvero semplicissimo se avete un po’ di tempo e un po’ di manualità. Questo regalo farà davvero emozionare il vostro partner. Questa scatola richiede molta precisione e tempo. Dopo avervi parlato delle idee per i regali da fare a San Valentino, come creare una scatola fai da te.

Come creare una scatola per San Valentino

Per prima cosa dovete procurarvi tutto il materiale. Vi servirà un cartoncino rigido (anche altri colorati), la colla, delle forbici e, infine,, un righello per essere precisi quando si prenderanno le misure.

A questo punto, ritagliate due quadrati di cartoncino perfettamente identici. Successivamente, dividete il primo quadrato in 3 parti uguali, prima con due linee verticali e, poi, con due linee orizzontali in modo da ottenere 9 quadrati uguali. La stessa cosa potete fare con il secondo quadrato che vi servirà per il coperchio, tenendo conto che nei 4 quadrati posti agli angoli bisogna lasciare una linguetta di circa 2 cm.

Piegate le linguette e i lati verso l’interno e, con la colla, fissate le linguette al lato. Questa operazione va fatta per ogni lato del cartoncino.

Ritornate, poi, al primo cartoncino e, nei 4 quadrati posti agli angoli, disegnate e ritagliate sul cartoncino un cuore. Piegate sempre verso l’interno tutti i lati e spingete verso l’interno anche gli angoli dove ci sono i cuori anche piegandoli a metà.

Arrivati a questo punto, utilizzate un cartoncino colorato e ritagliate un quadrato circa 2 cm più piccolo e dividetelo in 9 come il precedente e ritagliate i 4 quadrati posti agli angoli. Piegate i lati verso l’interno e decorateli come volete anche utilizzando fotografie, scritte e tutto quello che ritenete opportuno.

Una volta terminato, non dovrete far altro che inserire la seconda scatola colorata all’interno della prima incollando il centro e, poi, chiudendo il tutto con il coperchio. Avrete ottenuto così la vostra explosion box!