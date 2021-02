Scontro fatale fra bici e moto sul Monte Grappa: muore un ciclista

Incidente mortale sul Monte Grappa, al confine fra Treviso e Vicenza. Nello scontro fra una bici e una moto perde la vita un ciclista. Ferito il centauro

Incidente mortale ad alta quota. Intorno alle 12.30 si sono scontrate una bicicletta e una moto, a Semonzo di Borso di Grappa, al confine fra Treviso e Vicenza. Lo schianto ha avuto luogo sul quarto tornante per salire a Cima Grappa, una strada molto conosciuta e apprezzata dagli amanti delle due ruote. Nell’impatto ha perso la vita il ciclista, Alessio Massaro, 42 anni, di Montebelluna, in provincia di Treviso.

È rimasto ferito anche il motociclista, M.P., veneziano della stessa età, originario di Musile di Piave. All’arrivo dei soccorritori, l’uomo è stato trasportato con l’elicottero all’ospedale di Vicenza, dove è ricoverato in gravi condizioni. Invece è apparso chiaro che purtroppo per il ciclista non c’era più nulla da fare, era già morto per via delle gravi lesioni riportate.

Incidente mortale sul Grappa: la dinamica

Sul luogo della tragedia indaga la polizia stradale di Treviso, che dai primi rilievi prova già a ricostruire la dinamica dell’incidente. A provocare l’impatto sarebbe stata la scarsa visibilità dovuta alla nebbia che avvolgeva il monte Grappa. Proprio per le pessime condizioni meteo, in un primo momento era stato impossibilitato l’intervento del 118 di Treviso, ed era quindi dovuto intervenire l’elisoccorso “Falco” di Pieve di Cadore.

Secondo i dati raccolti dalla polizia, il ciclista stava scendendo dal monte Grappa e avrebbe preso una curva larga, invadendo l’altra corsia. Sfortunatamente in quel momento la moto stava salendo in direzione opposta e l’impatto frontale fra i due veicoli è stato violento e inevitabile.

Alessio Massaro era originario di Signoressa, nel Trevigiano. L’uomo lavorava al Consorzio di bonifica “Piave” come informatico. La sua identità è stata confermata solo dopo qualche ora, visto che era uscito senza documenti per l’escursione in bici.