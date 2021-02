Due donne sono state uccise a coltellate. Il presunto aggressore è morto in un incidente automobilistico.

A mother and daughter have been killed in linked attacks in Ayrshire before a man died in a road crash. Read the latest ➡️ https://t.co/94meoZNvYl pic.twitter.com/MhRH2nPFeH — BBC Scotland News (@BBCScotlandNews) February 5, 2021

Secondo quanto riporta The Guardian, due donne, rispettivamente madre e figlia sono state uccise a coltellate e, successivamente, un uomo, il presunto omicida si è schiantato al volante in un violento incidente d’auto. La triplice tragedia si è consumata ieri sera nel grande borgo di Kilmarnock, nell’Ayrshire orientale, in Scozia. Il briefing della polizia riferisce che le vittime sono state accoltellate dallo stesso criminale, un 40enne perito in un incidente stradale.

La fonte ufficiale ha asserito che i tre incidenti sono interconnessi, ma non sono stati considerati atti terroristici. L’ispettore capo della polizia Police Scotland, Faroque Hussain ha dichiarato che numerose località della Scozia sono state transennate per consentire il normale svolgimento delle indagini investigative. Gli agenti e i detective si stanno mobilitando per accertare dinamiche e circostanze dell’evento.

Le vittime del triplice incidente

La polizia scozzese ha riferito che la prima donna Emma Robertson Coupland, 39 anni, lavorava come operatrice del National Heart Service (NHS). La donna è morta nel parcheggio dell’ospedale cittadino di Crosshouse, dopo essere stata trovata gravemente ferita alle ore 19:45 di giovedì, 4 febbraio. Nonostante il pronto soccorso dei paramedici, la donna deceduta poco dopo.

Circa 20 minuti dopo, sua figlia Nicole Anderson, 24 anni, è stata accoltellata in Portland Street nella città dell’Ayrshire, a due miglia di distanza. Trasferita d’urgenza all’ospedale di Crosshouse, anche lei è stata dichiarata morta. Il mortale schianto automobilistico di Steven Robertson, il presunto aggressore in fuga, si è verificato sulla strada C50, in uscita dalla città.”

Emma Robertson and daughter Nicole Anderson died following the incident Pubblicato da Daily Record su Venerdì 5 febbraio 2021

La first minister scozzese Nicola Sturgeon e altri esponenti politici locali e britannici hanno condannato il brutale episodio; “una notizia terribile”, ha twittato la politica scozzese, esprimendo la sua vicinanza ai familiari delle vittime.

Fonte The Guardian