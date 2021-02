Molte persone amano la tranquillità e preferiscono di gran lungo passare del tempo in casa e non trascorrere serate movimentate. Ecco i segni zodiacali più portati a questo tipo di atteggiamento

C’è chi ama trascorrere i propri weekend fuori porta o partecipando a eventi e incontrando persone. C’è chi invece preferisce di gran lungo passarli in casa, magari accoccolati ai propri partner o insieme a pochi amici stretti. Non esiste qualcosa di giusto o sbagliato, ognuno è libero di scegliere quale delle due modalità preferisce di più. È un dato di fatto che alcuni segni zodiacali siano però più portati, per una serie di caratteristiche, a preferire un weekend più tranquillo. Scopriamo di chi si tratta.

I segni zodiacali che preferiscono una vita più tranquilla

Tra questi segni zodiacali troviamo il Toro che ama trascorrere le proprie giornate e serate in casa. Predilige infatti il proprio spazio e in particolare adora dedicarsi alla cucina nel tempo libero. Per questo a una cena al ristorante preferisce una preparata in casa, anche se questo significherebbe passare molte ore davanti ai fornelli. Un segno creativo in cucina, alla quale piace far star bene le persone che gli stanno accanto.

Per il Cancro il sabato e la domenica sono i giorni da dedicare alle persone amate, dalla famiglia agli amici, e al relax. Una serata trascorsa a guardare un film sul divano davanti a una bella cena e un bicchiere di vino vince su qualsiasi serata organizzata in pompa magna.

Poi troviamo lo Scorpione, segno molto tranquillo e riservato, che se si trovasse a scegliere tra una serata in discoteca e una in casa preferirebbe di gran lunga la seconda. Ritagliarsi del tempo per se stessi è un aspetto fondamentale per lo Scorpione e un weekend casalingo sarebbe la giusta occasione per prendersi cura della propria persona, ad esempio.

Infine il segno dell’Acquario che pur divertendosi molto in ambiti sociali, nel suo profondo gradisce maggiormente una giornata in casa e in totale tranquillità. Pur amando la propria indipendenza e proteggendo i propri spazi, è sempre pronto ad accogliere amici e parenti per trascorrere qualche ora insieme.