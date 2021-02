La suggestiva abitazione di Eros Ramazzotti: arte, gatti e natura a Milano

Una combo degna di nota quella che rappresenta la bellissima dimora milanese del cantante Eros Ramazzotti: arte, gatti e natura.

Il cantante di origini romane, Eros Ramazzotti, ha lasciato intravedere in più occasioni grazie alla pubblicazione di alcune sue istantanee, la sua particolareggiante abitazione milanese, che sembra abbia suscitato un notevole interesse per la sua bellezza e non solo da parte dei suoi fan più assidui. D’altronde un amante così discreto e fedele dei paesaggi naturali più disparati, immortalato più volte nelle sue passeggiate a cavallo, come in attesa di un tramonto in riva al mare, non poteva far altro che contaminare la sua suggestiva dimora con una abbondante, ed altrettanto piacevole alla vista, serie di piante sparse per tutto il suo terrazzo.

Eros Ramazzotti ed i dettagli della suggestiva abitazione

Eros risiede attualmente in un palazzo storico del capoluogo lombardo. Dal quale si accede attraverso un magistrale portone in legno. Materiale che poi vedremo primeggiare anche in altri dettagli nell’arredamento, come lo stesso parquet ed alcuni mobili. Lo stile adottato per l’arredo mantiene nel suo complesso un tono molto semplice e luminoso, che si evince dalle pareti dipinte di bianco, e concordante con un’idea di modernità. Eppure i dettagli saranno quelli che faranno la vera differenza. Si tratta di una collezione di opere d’arte moderna. Esse hanno la funzione di rendere puramente armonica l’atmosfera al suo interno. In contrasto però con il colore del sofà in rosso e in abbinamento con alcuni tappeti più antichi.

Una combo interessante che vede la presenza anche dei suoi gatti, con i quali Eros condivide spesso sui social alcuni degli aneddoti più divertenti avvenuti in loro compagnia. Mentre, per concludere, la sala da bagno è rivestita in pietra, lasciando evincere anche qui un attaccamento verso uno stile naturale e non trascurando al contempo la sua particolarità.