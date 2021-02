Tatsiana Paulava, un angelo capace di infiammare il paradiso – FOTO

Tatsiana Paulava, grazie ad una serie di foto pubblicate sui social, è riuscita ad accendere gli animi del web che si sono scatenati di fronte a tanta bellezza

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tatsiana Paulava (@tatsianapaulava)

La ragazza della porta accanto è sempre stata una delle fantasie preferite dei maschietti e Tatsiana Paulava incarna perfettamente questo sogno proibito. Forte della sua bellezza acqua e sapone la sexy modella che viene dall’Est in breve tempo è riuscita a scalare le classifiche nei cuori di milioni di italiani. Sul suo profilo Instagram la dolce Tatsiana ha regalato ai suoi tanti follower una serie di scatti capaci di far letteralmente balzare il cuore dal petto. Negli scatti l’influencer indossa una gonnellina nera impreziosita da un bordino trasparente che si abbina perfettamente alla t-shirt bianca. È proprio quest’ultima ad offrire l’assist per conturbanti sogni grazie alla scollatura che lascia poco all’immaginazione del suo etereo décolleté. Sguardo dolce e trucco appena accennato completano un’immagine volutamente al naturale capace di scatenare le fantasie più nascoste.

LEGGI ANCHE -> Taylor Mega sexy sirena provocatrice: “Mettetemi in una stanza e… vedrete!” – FOTO

Le incantevoli pose di Tatsiana Paulava

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tatsiana Paulava (@tatsianapaulava)

LEGGI ANCHE -> Soleil Stasi, lo stacco di coscia chilometrico che punta verso la felicità – FOTO

In ogni foto pubblicata da Tatsiana Paulava ciò che cattura immediatamente l’attenzione dei follower è la naturalità delle sue pose. L’affascinante modella punta tutto sulla bellezza che la natura ha voluto donarle affiancandola ad ambientazioni ogni volta diverse. Nell’ultima serie di foto ad esempio l’outfit scelto è sempre lo stesso eppure facendosi ritrarre su un letto o su un divano riesce a dare ai fan un’emozione sempre nuova. A lasciare incantati i fan per quanto riguarda l’abbigliamento scelto da Tatsiana ci sono soprattutto le morbide calze che velano le sue gambe tornite.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tatsiana Paulava (@tatsianapaulava)

I particolari sandali che la modella indossa riescono a mettere in risalto le sue forme conferendole se è possibile ancora più fascino. Tatsiana con questi ultimi scatti è riuscita definitivamente ad entrare nel cuore dei suoi fan accompagnandoli nei sogni più dolci.