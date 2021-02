Test psicologico: quale trauma condiziona la tua vita?

Ecco il test psicologico che riesce a rivelare quale trauma sta condizionando la tua vita. Scegli fra le quattro immagini per scoprirlo

I traumi derivano da eventi, comportamenti o torti subiti che hanno avuto un forte impatto sulla psiche. Portarli alla luce è compito dei professionisti del settore. Questo test ovviamente non sostituisce la diagnosi di uno specialista, ma serve per farci riflettere sulle nostre esperienze e su come influenzano lo sviluppo della nostra personalità.

I traumi subiti infatti ci condizionano nell’azione quotidiana e nel modo in cui prendiamo le decisioni sia a livello conscio che inconscio. Il test seguente richiede che scegliate istintivamente un’immagine fra le quattro proposte. Ad essa è legata la risposta. Ad ogni disegno corrisponde un trauma, spesso avvenuto nel passato, legato al rapporto coi genitori o alla crescita. Osservate le figure con calma e poi decidete.

Test psicologico, quale trauma ti condiziona?

Figura 1 – Siete insicuri, vi manca l’autostima. Cercate sempre l’approvazione di persone che ammirate, e se non ci riuscite ne rimanete profondamente offesi. Questo atteggiamento è causato dal trauma del rifiuto, ossia da dall’aver interiorizzato un senso di inadeguatezza. Probabilmente il problema nasce dall’infanzia, da una serie di atteggiamenti che a lungo vi hanno fatto poco apprezzati.

Figura 2 – Avete problemi a fidarvi del prossimo. Nonostante sembriate estroversi e amanti della socialità, la realtà è che non vi aprite totalmente con nessuno. Questo atteggiamento di chiusura può essere stato causato da un trauma legato al tradimento della vostra fiducia. E soprattutto se di questa mancanza sono stati colpevoli i vostri genitori o persone per voi fondamentali, ne siete rimasti segnati profondamente.

Figura 3 – Puntate sempre a mostrarvi perfetti, temete molto il giudizio esterno: una forma di insicurezza scaturita da un trauma. Probabilmente che durante l’infanzia siete stati criticati o presi in giro per qualche vostra caratteristica o tratto della personalità, e ciò vi ha causato un’umiliazione. Non importa se vi siate sentiti giudicati da persone importanti per voi, familiari o conoscenti, avete interiorizzato la necessità di apparire al meglio. Cercare di migliorarsi è utile, ma solo se lo si fa per se stessi e non perché si teme il giudizio altrui.

Figura 4 – Siete persone che hanno difficoltà a stare da sole, per questo vi circondate di amici. Il vostro trauma potrebbe essere legato a delle figure genitoriali assenti, sfuggenti o non presenti nei momenti chiave della vita. La vostra paura dell’abbandono vi porta a detestare la solitudine. Inconsciamente credete che restando da soli a pensare potreste scoprire nuovi aspetti di voi stessi che detestate o che potrebbero far allontanare gli altri da voi.

