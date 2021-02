WhatsApp, arriva la funzione che sconvolge tutto: una bomba

WhatsApp pronta alla rivoluzione: con il nuovo aggiornamento arriverà, anche in versione web, qualcosa che sarà amatissima dagli utenti

WhatsApp, l’app di messagistica istantanea più famosa al mondo, è pronta a rivoluzionarsi. Come? Proponendo una novità che se fosse confermata sarebbe addirittura una bomba.

A breve dovrebbe essere rilasciato il nuovo aggiornamento e dalle prime indiscrezioni che trapelano pare che Zuckerberg che l’ha acquistata quando era divenuta già richiestissima, voglia lasciare veramente senza parole gli utenti e dare una sferzata alla concorrenza.

Con l’app già facciamo videochiamate di gruppo, chat, scambi di file, potendola usare anche in versione web direttamente dal pc, ma la proposta che sta per arrivare andrebbe oltre a tutto questo e permetterebbe agli utenti, nell’era assoluta dello smart working, di usare WhatsApp proprio per lavoro, facednola diventarre l’app di riferimento in assoluto. Avete capito di cosa si tratta?

WhatsApp, tutti pazzi per la funzione “riunioni”

Non sembra vero ma pare proprio che WhatsApp voglia prendere tutto in un colpo solo. L’app di Zuckerberg con il nuovo aggiornamento dovrebbe inserire anche la funzione “riunioni” dando la possibilità di fare delle videochiamate di gruppo in modo più professionale.

Un colpo di coda notevole dunque a tutte quelle altre applicazioni come Zoom, Google Meet e Microsoft Teams che nell’epoca del lockdown, della pandemia e del lavoro a distanza sono diventate il pane quotidiano di molti lavoratori.

Diventerebbe così l’app per eccellenza di riferimento del mondo del lavoro senza avere tantissime applicazioni su cellulari e dispositivi per fare cose diverse. Ma c’è di più. pare che l’aggiornamento venga applicato alla versione web così che le riunioni possano essere fatte comodamente da pc.

Un modo anche per riscattarsi dopo qualche passo falso fatto negli ultimi mesi? E gli utenti che cosa ne pensano? Staremo a vedere.