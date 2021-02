Alda D’Eusanio fuori dal GfVip: squalifica ed espulsione immediata

La giornalista Alda d’Eusanio ha dovuto abbandonare il GfVip in seguito alle pesanti accuse contro Laura Pausini e il compagno, che l’hanno denunciata. Cosa succede adesso?

Ecco il video in cui Alda d’Eusanio accusa il compagno di Laura Pausini

Dopo le frasi scioccanti è arrivata immancabile la squalifica. Anzi, l’espulsione immediata. È finita fra le polemiche la partecipazione di Alda d’Eusanio all’ultima edizione del Gf Vip. La giornalista ha oltrepassato il limite con delle pesanti accuse verso il compagno di Laura Pausini, Paolo Carta. Alda aveva infatti affermato che il chitarrista fosse un uomo violento e che la cantante fosse spesso vittima delle sue botte.

Frasi forti e illazioni che avevano fatto infuriare il pubblico sui social, e da cui Mediaset, il Grande Fratello e la casa di produzione Endemol hanno preso immediatamente le distanze. Sul profilo Twitter della trasmissione è stato pubblicato un comunicato per annunciare l’espulsione di Alda e l’annullamento del televoto che l’avrebbe vista fronteggiare Samantha De Grenet.

LEGGI ANCHE -> Alda D’Eusanio, rivelazione shock su Laura Pausini: “Il compagno la mena!” – VIDEO

Alda d’Eusanio fuori dalla Casa, Mediaset e Gf prendono le distanze

LEGGI ANCHE -> Alda D’Eusanio, arriva la denuncia di Laura Pausini e Paolo Carta

Nel messaggio si legge che l’azienda “si scusa e si dissocia completamente dalle affermazioni pronunciate dalla signora Alda D’Eusanio nella Casa di Grande Fratello Vip in merito alla vita privata di Laura Pausini. Affermazioni che hanno violato il regolamento del programma e delle quali sarà chiamata a rispondere personalmente. La produzione del programma procederà all’immediata squalifica della concorrente“.

Mediaset ha poi chiarito le ragioni della scelta in una nota: “L’editore si dissocia completamente dalle reiterate affermazioni inopportune e offensive. Un comportamento grave e imperdonabile soprattutto alla luce del fatto che Alda D’Eusanio non sia una concorrente estranea al mondo della tv, ma una professionista adulta ed esperta a cui certe espressioni non possono sfuggire. La signora D’Eusanio si dovrà assumere la completa responsabilità delle sue azioni“.

Alda d’Eusanio, arriva la querela di Laura Pausini

Nelle stesse ore si sono espressi anche i diretti interessati, Laura Pausini e il compagno Paolo Carta, che hanno deciso di querelare Alda D’Eusanio. I due hanno rilasciato un comunicato stampa pubblicato su Facebook. “Troviamo assurdo – si legge – che sia consentito dire cose così false e gravi nell’ambito pubblico e in questo caso di una trasmissione televisiva. Nessuno può permettersi di attribuirci cose che sono lontane anni luce dal nostro modo di vivere, di educare e di rapportarci all’interno della nostra famiglia. Non possiamo fare altro che affidarci alla giustizia, per tutelarci. I ricavati della denuncia saranno devoluti interamente alle associazioni contro la violenza sulle donne“.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Intanto Alda d’Eusanio ha dovuto lasciare immediatamente la Casa. Gli altri concorrenti sono stati avvisati singolarmente in Confessionale. La conduttrice non ha ancora rilasciato dichiarazioni. Probabilmente nella puntata di lunedì del Gf Vip ci sarà un confronto per chiarire questa brutta vicenda.