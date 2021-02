La conduttrice Alessia Marcuzzi si diletta in una lunga serie di coccole, ancora nel letto ed assonnata, vi è qualcosa di folle…

Dopo il sorgere del sole e le nuvole che hanno prontamente ricoperto il cielo, la conduttrice Alessia Marcuzzi ha deciso di restare a letto un po’ di più questa mattina. Una decisione sicuramente dettata dall’istinto ma che non può che giovare. Eppure stavolta non è da sola, accanto a lei c’è qualcuno di molto importante.

Alessia Marcuzzi ed il buffo ospite a sorpresa: viva la follia!

Quello pubblicato dalla showgirl e presentatrice meno di un’ora fa è uno scatto che travolge i frequentatori del web grazie alla sua immensa dose di tenerezza. Alessia questa mattina è in dolce compagnia del suo dolce cagnolino. Si tratta del piccolo e ormai famosissimo Brownie. I due probabilmente ancora assonnati e vittime del tepore delle lenzuola, si scambiano pubblicamente una serie di coccole.

Poi, forse per aggiungere un tocco di humor alla mattinata, la conduttrice scriverà questa frase nella didascalia allo scatto condiviso su Instagram: “Scamburi bamburi. I nomignoli senza senso😂“. Si tratta di un paio di soprannomi davvero buffi che lei stessa ha sentito di accostare goliardicamente al suo fedele e scompigliato animaletto.

Un senso dell’umorismo che potrebbe anche essere considerato ‘folle’. Ma soltanto per chi non conoscere l’incredibile tenerezza di avere un simile compagno di giochi al suo fianco. Una follia allora che vale la pena di vivere e che lei non ha perso tempo di condividere con i suoi ammiratori. Anche loro confermano la sua teoria: “Sono contenta di scoprire di non essere l’unica ad inventarsi nomi senza senso per i miei cagnolini!😅”.