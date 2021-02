Antonella Elia, la confessione a Verissimo: “Niente più rapporti intimi”. L’opinionista del Grande Fratello Vip ha raccontato di aver vissuto un vero e proprio dramma

Antonella Elia è una delle opinioniste più amate e odiate della televisione italiana. Da cinque mesi occupa questo ruolo nel Grande Fratello Vip, dopo aver fatto la concorrente lo scorso anno e aver ricevuto tantissimi consensi. Mancano poco più di venti giorni alla fine di questa edizione e poco prima di chiudere questo capitolo della sua vita, Antonella è stata ospite a Verissimo da Silvia Toffanin per affrontare un argomento molto importante.

Antonella Elia racconta la sua malattia a Verissimo

Antonella infatti ha voluto sensibilizzare le altre donne alla prevenzione, perché anni fa ha rivelato di essersi dovuta sottoporre ad una quadrantectomia e alla asportazione di una parte del seno. Una situazione sanitaria che ha avuto davvero dei riflessi negativi sulla sua personalità e sulla sua femminilità. “Dopo il quadrante è stato trovato un carcinoma in situ. A dicembre ho fatto il controllo ed è andato tutto bene“.

Ha rivelato di essersi vergognata per anni per il suo pezzo mancante. “Quando arriva la parola tumore, la malattia sovrasta la tua vita. La medicina fa passi da gigante, ma bisogna fare prevenzione. Io non sono più riuscita ad avere rapporti intimi, mi vergognavo del mio seno mutilato“.