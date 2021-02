Arisa, nuovo cambio look: i follower apprezzano un dettaglio – FOTO

Arisa. La cantante nata a Genova e cresciuta in Lucania raggiante su Instagram. Fan scatenati nei commenti, grande prova di stima

Arisa è una cantante straordinaria. Il suo talento l’ha portata a essere una delle artiste più apprezzate del panorama musicale italiano, sia dalla critica che dal pubblico. Negli anni ci ha abituato a cambi di look repentini e drastici.

Ad esempio, durante la scorsa edizione del Festival di Sanremo si presentò in duetto con Marco Masini, sfoggiando un’acconciatura inedita: biondo platino. Pochi giorni giorno dopo l’abbiamo ritrovata sui social completamente trasformata.

Adesso porta un caschetto sbarazzino, color castano scuro ma con delle striature più chiare ai lati.

Nell’ultimo post proposto su Instagram, appare nuovamente rinnovata nel look: i capelli sono tirati indietro, non c’è traccia delle meches bionde. La posa è sensuale, indossa solo un reggiseno che lascia intravedere le sue grazie, coperte dalle braccia incrociate. “So hot in Rome” (Fa caldo a Roma) – scrive in didascalia. Si alza anche la temperatura di chi la osserva. I fan sembrano apprezzare e notano un particolare: la sua sfolgorante bellezza e sensualità.

Non c’è un commento contrario, solo complimenti per questa ragazza che con la sua sensibilità e talento è arrivata al cuore di tutti. “Sei la cantante italiana più brava e sei anche una donna bellissima” – scrive qualcuno. E ancora: “Sei fantastica dentro e fuori non smetterò mai di dirtelo”. Pioggia di emoji a forma di cuore o di caliente piccola fiamma.

Arisa. E’ scontro con Rudy Zerbi

Il più famoso talent show in Italia è sicuramente Amici, condotto da Maria De Filippi, in onda su Canale 5 dal 2001. E’ nei palinsesti Mediaset da 20 anni e ha sfornato talenti incredibili che oggi fanno parte del panorama dello spettacolo nostrano.

Quest’anno tra i professori ci sono nomi d’eccezione e di rilevanza artistica indiscussa tra cui Alex Britti, Giusy Ferreri, Arisa e Rudy Zerbi.

Tra questi ultimi due sembra non scorra buon sangue. Sono spesso in disaccordo riguardo il talento dei ragazzi in gara nell’edizione attuale e non fanno altro che punzecchiarsi. L’ultima stoccata è arrivata a causa dell’esibizione di Raffale. A Zerbi non piace, Arisa sembra entusiasta dell’allievo tanto da commuoversi nel sentirlo cantare.

“Tu hai gli occhi colmi di lacrime, lui invece è impassibile. Se vuoi prendi un bicchiere d’acqua. Tu sei emozionata e lui no” – ha detto Zerbi ad Arisa. Chissà se riusciranno prima o poi a trovare un punto d’accordo.