Baffi del cane e del gatto: non sono solo un tratto estetico. A cosa servono

Baffi del cane e del gatto. Non sono solo una caratteristica estetica ma hanno importantissime funzioni per la sopravvivenza dell’animale. Scopriamo di più

Avrete sicuramente notato che i cani e i gatti sono entrambi dotati di una peluria particolare, diversa da quella che hanno sul corpo; è sul muso ed è simile a dei baffi. In realtà questa è una denominazione impropria ed errata perchè non hanno una funzione meramente estetica ma c’è molto di più.

Niente di più sbagliato del chiamarli baffi, sono infatti le vibrisse. Sono degli organi tattili veri e propri, di forma cilindrica e appuntiti alla fine. Guai a tagliarli! Cosa le rende diverse dagli altri peli? Sono costituite da cheratina e non contengono nervi. Tuttavia, a differenza degli altri peli, la radice si trova in una zona fortemente innervata, se strappate vanno incontro a un cospicuo sanguinamento.

Quelle più evidenti si trovano sul muso, creando appunto una similarità con i baffi umani. Le vibrisse però sono anche sulla mandibola, sugli zigomi, sulle labbra, mento e sopracciglia.

Baffi del cane e del gatto: le vibrisse. Qual è la loro funzione

Attraverso le vibrisse, i cani e i gatti sono dotati di quello che potremmo chiamare volgarmente un sesto senso.

Sono uno strumento fondamentale per il movimento dei nostri amici a quattro zampe nell’ambiente, specialemente al buio. Grazie ad esse percepiscono il dislocamento di oggetti nell’ambiente circostante o l’eventuale presenza di altri esseri viventi nelle immediate vicinanze, tramite la sensazione di spostamento d’aria captato da questi “peli speciali”. In natura sono indispensabili nella difesa da rischi dovuti a predatori o altri pericoli. Nei felini in particolare, le vibrisse aiutano a mantenere l’equilibrio. Insieme alla coda permettono, ad esempio, ai gatti di camminare agevolmente in posti angusti o a elevata altezza senza cadere.

Le vibrisse sopraccigliari hanno anche l’importante compito di protezione degli occhi dei nostri animali domestici causati da pulviscolo e sporcizia.

Tagliare i baffi dei cani e gatti è un’ operazione è assolutamente sconsigliata, oltre che dolorosa e inutile. Una volta tolte, infatti, le vibrisse cresceranno nuovamente in varie parti del corpo entro pochi giorni