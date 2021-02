Belen Rodriguez un incanto in costume, posa sensuale – FOTO

Belen Rodriguez condivide su Instagram un breve video in cui si mostra bellissima. In costume intero lascia i fan senza parole.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

Una Belen Rodriguez sensuale come non mai. Questa mattina la showgirl ha lasciato i fan senza parole postando sulla pagina Instagram un breve video che la ritrae in costume da bagno. Seduta su una sedia, la bella argentina si scompiglia i capelli. Un’immagine in bianco e nero realizzata a Ibiza. Pioggia di like e commenti da parte dei suoi 9,7 milioni di follower. Intanto nelle storie di Instagram condivide alcuni scatti più invernali. Immersa nella campagna mostra una raffinata tavola e una foto del suo amato Antonio.

Belen rimane al centro gossip in merito alla sua presunta gravidanza. Una notizia lanciata da Novella 2000 mai confermata ma neanche smentita. Tuttavia una serie di indizi sembrano confermare la dolce attesa.

Dalla scorsa estate la showgirl si è fidanzata con l’hairstylist Antonio Spinalbese. Un amore nato in vacanza consolidatosi in questi mesi. Belen si è mostrata sui social felice come non mai.

Belen in dolce attesa: felice come non mai

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

Da settimane la soffiata sulla sua gravidanza ha incuriosito tutta Italia. Belen non si è mai pronunciata in merito. Tuttavia il braccialetto antinausea mostrato in alcuni scatti, alcuni look morbidi indossati, l’assenza di nuove foto a figura intera sembrano rendere la notizia una certezza. Secondo alcune indiscrezioni in casa Rodriguez sarebbe in arrivo una femminuccia il cui nome sarebbe Tabita.

Inoltre sembrerebbe che Belen abbia comunicato la bella notizia ai cari mostrandosi felicissima. L’informazione sarebbe giunta anche all’ex Stefano De Martino che sembrerebbe non averla presa affatto bene. I due la scorsa primavera si erano riavvicinati per dare un’altra possibilità alla loro relazione. Tuttavia qualcosa non andò e la coppia si separò definitivamente.

Poi il fortunato incontro di Antonio, più giovane di 11 anni rispetto alla Rodriguez.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonino Spinalbese (@antonspin_)

A Ibiza Belen avrebbe avuto bisogno del suo parrucchiere di fiducia. In sua assenza, Spinalbese avrebbe pettinato la fluente chioma della bella argentina. Subito scoccò la scintilla.