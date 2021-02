Belen Rodriguez ripensa a Stefano? Aria di crisi tra lei e Antonino

La showgirl argentina Belen Rodriguez pensa al suo futuro come imprenditrice. I fan però percepiscono aria di crisi con il fidanzato

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

Abbiamo avuto modo di constatare che il pancino di Belen Rodriguez ormai è una cosa accertata, sotto i suoi vestiti attillati si nota infatti una piccola nuova vita di appena 4 mesi, una femminuccia secondo quanto rilasciato da Santo Pirrotta a TV8, giornalista di cronaca rosa a “Ogni Mattina”. Il nome della futura nascitura potrebbe essere Tabita, nome già menzionato e confessato dalla stessa showgirl proprio a Pirrotta durante un’intervista.

E mentre il pancione cresce, Belen pensa ad un suo possibile allontanamento dal mondo della televisione dove ha mosso i primi passi e si è fatta conoscere al grande pubblico per le sue innate doti di modella e presentatrice. Belen Rodriguez pensa al suo futuro e confessa: “Il mio sogno più grande è quello di aprire una clinica, un centro per la cura della bellezza”.

LEGGI ANCHE —> Federico Zampaglione e il suo dramma: “Ho capito che poteva essere la fine..”

Belen Rodriguez, cosa farà nel prossimo futuro? Antonino sarà presente?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

LEGGI ANCHE —> Antonella Elia a Verissimo confessa il dramma che ha vissuto

La 36enne quindi prepara il suo piano b per quando finirà il successo in tv e si allontanerà dal mondo dello showbiz, forse proprio in concomitanza con la nuova maternità. A Forbes ha spiegato come vuole reinventarsi tra qualche tempo:

“Ho passato in rassegna le mie passioni ma il mondo del business era ancora lontano dalla mia mentalità…quello che forse mi ha motivata sin da subito è stata la forte passione che ho sempre nutrito nei confronti del mondo beauty. In realtà, infatti, anche se la mia carriera è iniziata nel mondo della moda, quest’ultima non è mai stata la mia vera vocazione”.

E conclude: “Vorrei poter lanciare un mio marchio beauty, da quando avevo 15 anni la bellezza e la cura di sé sono mie grandi passioni e le mie amiche mi chiedevano di truccarle”. Certo è che in questi giorni tra lei ed il Fidanzato fotografo Antonino Spinalbese c’è un po’ di turbolenza nell’aria, come dimostrano le storie della showgirl che la ritraggono sola in casa mentre con il viso triste si rannicchia sul divano e sul letto di casa.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

Anche la foto di una spiaggia paradisiaca e la scritta “Mi calma” possono significare molto, soprattutto perché Antonino in questi giorni le è stato distante visti i festeggiamenti per il suo compleanno. Aria nera in famiglia oppure solo un passeggero dispiacere tra i due?