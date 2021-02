Bolzano, ritrovato il corpo di Laura Perselli, la reazione inaspettata di Benno

Delitto di Bolzano, la polizia ha rinvenuto proprio ieri il corpo di Laura Perselli, disperso nell’Adige. La reazione inaspettata del figlio Benno, principale sospettato dell’omicidio

Nella giornata di ieri, una squadra dei vigili del fuoco ha comunicato il ritrovamento del cadavere di Laura Perselli. Nonostante l’esame del DNA non sia stato ancora effettuato, i familiari della coppia avrebbero identificato senza esitazione la salma. Il corpo della donna è riemerso dal fiume Adige, a circa 20 km dal ponte di Ischia Frizzi – luogo dal quale, secondo gli agenti, Benno avrebbe gettato i genitori dopo averli uccisi. Il giovane, che si trova in carcere dal 28 gennaio, ha da poco ricevuto la notizia del ritrovamento di sua madre Laura: la reazione ha lasciato tutti di sasso.

Bolzano, ritrovato il cadavere di Laura Perselli: la reazione di Benno

Il rinvenimento della salma di Laura è stato possibile grazie alla collaborazione della Società idroelettrica altoatesina Alperia. Cooperando con le squadre dei vigili del fuoco, quest’ultima ha infatti permesso l’abbassamento del livello dell’Adige di circa 30 cm. Tale operazione si è rivelata fondamentale nel recupero del corpo della Perselli, localizzato nei pressi dei paesi di San Floriano e Laghetti.

Di recente, gli inquirenti hanno comunicato il tutto a Benno Neumair, figlio dei coniugi di Bolzano. Il giovane, dopo aver appreso la notizia, è scoppiato in un pianto disperato. “Mia mamma non c’è più, non sono stato io“, avrebbe detto il giovane, indagato per omicidio colposo ed occultamento di cadavere. Nonostante le indagini sembrino avvalorare l’ipotesi della sua colpevolezza, Benno continua a dichiararsi innocente.

Attualmente, i vigili del fuoco stanno lavorando in sinergia con la Protezione civile per ritrovare il corpo di Peter Neumair, anch’egli scomparso da oltre un mese. Attesa anche l’autopsia sul corpo di Laura, al fine di stabilire l’esatta causa del decesso.