La strana foto sta rimbalzando sui social networks, innescando stupore e perplessità tra gli utenti: la percezione multistabile.

What do you see? pic.twitter.com/YFKJMuQQMs — Mae Gutierrez (@maegutz) February 2, 2021

Il vestito è blu e nero o bianco e oro? Sono passati 6 anni dalla celebre illusione relativa ai colori dell’abito. Era il 2015 quando l’abito ha fatto il giro del web, scatenando diverse reazioni, scremando gli utenti in due fazioni polarizzate. Oggi l’inganno all’occhio non è cromatico, bensì morfologico. Siamo davanti a un paesaggio boscoso in pieno inverno e, sull’altura, la vegetazione della montagna si copre del manto bianco imbiancati. Al centro della foto, un’enorme macchia scura.

Un uomo o un cagnolino?

An optical illusion for tonight. First you see a man running into the snow … and then … pic.twitter.com/R9Lj1mlR5X — nxthompson (@nxthompson) February 4, 2021

“È palesemente un uomo con uno zainetto”, dicono in tanti. Tuttavia, soffermandosi qualche secondo in più, l’immagine svela nuovi dettagli. Una nuova figura appare: quella di un tenero cane nero, probabilmente un barboncino, a pelo lungo. Lo scatto ritrae quella che all’apparenza sembra essere una figura umana di schiena mentre corre con zaino in spalla verso il bosco innevato. Questa illusione è meglio nota in termini scientifici come fenomeno di percezione multistabile, altrimenti detta percezione bistabile. Il nome descrive le due differenti fasi sensoriali consequenziali, quasi simultanee, in cui l’osservatore, o ascoltatore, sperimenta una celere e imprevedibile catena di mutazioni spontanee visive, uditive o, addirittura, olfattive.

L’illusione ottica è diventata in breve tempo virale su tutte le piattaforme social: il vortice di mi piace e commenti sta letteralmente incendiando il web.

