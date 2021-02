Il cashback fa fare follie: 150 scontrini per un solo pieno

Treviso: il gestore di un distributore di benzina ha scoperto 150 transazioni per un importo complessivo di 50 euro

Scoperti 150 scontrini da pochi centesimi ciascuno per l’ammontare di 50 euro. E’ accaduto a Treviso presso un distributore di benzina, lungo la Pontebbana a Nervesa. Il gestore, che ha scoperto il fatto, si è accorto che le operazioni registrate erano state effettuate dalla stessa persona.

Il gestore, il signor Roberto, ha raccontato che gli scontrini risultano essere registrati nel giro di un’oretta; a confermare che si è trattato della stessa persona anche i dispositivi di video sorveglianza che hanno ripreso, con chiarezza, la targa del veicolo. La spiegazione all’anomalo comportamento starebbe nel cashback.

Treviso: effettuate 150 operazioni per un totale di 50 euro

Una scoperta che ha lasciato stupito il signor Roberto, il gestore del distributore di benzina lungo la Pontebbana a Nervesa, nel trevigiano: emessi 150 scontrini da pochi centesimi ciascuno per un ammontare totale di 50 euro.

Il fatto, ritenuto in prima battuta conseguenza di un malfunzionamento, è stato poi attribuito alla stessa persona, come testimoniano anche le telecamere di sorveglianza, e si spiega in quanto connesso al cashback.

Si tratta dell’iniziativa, promossa dal Governo, per ricompensare coloro che utilizzano strumenti elettronici per i pagamenti da effettuare. E’ previsto, infatti, un rimborso agli utenti che varia al variare del numero di transazioni effettuate e per le quali non è previsto un importo minimo; l’indennizzo sarà maggiore se si raggiunge il tetto minimo di 50 transazioni entro il 20 giugno 2021.

Il gestore racconta di aver pensato di segnalare l’episodio alle forze dell’ordine ma di aver, in seguito, cambiato idea in quanto non sarebbe stata effettuata alcuna operazione illecita.