Chiara Biasi, selfie in auto con giubbino grigio animato: bella anche così – FOTO

Chiara Biasi sfoggia la sua bellezza limpida con un selfie in auto, mozzafiato. Ai follower di Instagram piace anche così

Non c’è fine ad una bellezza limpida e cristallina, come quella di Chiara Biasi, sempre più attiva sui social network e con il favore dei fan. L’esperta di moda e blog ha fatto di nuovo il pieno di likes dopo uno scatto in formato invernale. I consigli di Chiara Ferragni stanno funzionando davvero alla grande e lei approfitta per mettere in risalto il meglio di se.

La compostezza e la semplicità di Chiara entrano nell’immediato, nel cuore dei follower, che la ringraziano ogni giorno per tutta la considerazione riservata. Anche se lei non ritiene opportuna l’efficacia di mettersi in bella mostra davanti ai riflettori. Questa sua attitudine introversa non “rovina” l’immagine divina di una donna “angelica”, sempre pronta a deliziarvi con le sue iniziative alla moda

Chiara Biasi, bellezza invernale sempre speciale

Che sia inverno o estate la musica non cambia per una Chiara Biasi in formato bellezza speciale. Questo è ciò che trapela dall’ultima ora di Instagram, dove la web blogger di scuola “Ferragni”, diversa dalle scorse volte in cui ha messo in risalto davvero il meglio di se, tra costumi aderenti e bikini succinti.

Con ben 2,7 milioni di follower riesce ad avere ragione della concorrenza, proponendo semplicemente un fascino “acqua e sapone”. E’ stata sempre se stessa e continuerà ad esserlo finchè avrà dalla sua parte l’appoggio del pubblico. Non a caso rappresenta una delle divinità alla moda più seguite nel mondo dei social, nonostante un passato ricco di contraddizioni e “sfortune”, causa ischemia.

Dopo una serie di scatti incantevoli, dove vi è in bella mostra un fisico scolpito dal miglior artista del tempo, Chiara abbassa le pretese e sfoggia un giubbino invernale color grigio, a caratteri animati, per un selfie di bellezza in auto che non fa cambiare opinione ai follower, perennemente colpiti da lei