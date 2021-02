Chiara Ferragni e Fedez, nuova camera per Leone: capolavoro FOTO

Chiara Ferragni e Fedez, nuova camera per Leone: è un capolavoro! La coppia più amata di sempre ha arredato una stanza per il loro primogenito che sta diventando grande

Chiara Ferragni e Fedez sono sicuramente la coppia più amata degli ultimi anni. Si sono conosciuti anni fa durante un pranzo con amici comuni, all’epoca entrambi erano fidanzati e i loro rispettivi compagni erano lì con loro quando i loro sguardi si sono incrociati per la prima volta. Non avrebbero mai pensato che le loro vite si sarebbero legate così indissolubilmente.

Chiara Ferragni e Fedez: la nuova cameretta per il piccolo Leone

Si sono ritrovati quando erano single e il cantante scrisse una canzone dove citò il nome di Chiara, da allora cominciarono a sentirsi e da allora non si sono più lasciati. La loro storia ha fatto sognare milioni di persone ed è stata fin da subito importante, la proposta di matrimonio è arrivata dopo poco e l’annuncio della gravidanza dopo neanche un anno dall’inizio della loro relazione. Il loro piccolo Leone è amatissimo sul web e sta per avere una sorellina: ora che diventerà fratello maggiore, i suoi genitori hanno deciso di preparargli una cameretta.

Mancano poche settimane al parto e i tre non ci stanno più nella pelle: non vedono l’ora di accogliere in famiglia questa nuova piccola creatura.