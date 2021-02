Dayane Mello vuole lasciare il GF Vip per il lutto: “Sto troppo male”. La concorrente ha avuto una notizia atroce qualche giorno fa direttamente dalla sua famiglia in Brasile

Dayane Mello è una delle protagoniste di questo GF Vip, ma qualche giorno fa ha ricevuto una terribile notizia. Ha scoperto che suo fratello Lucas a soli 26 anni ha perso la vita in un incidente stradale mortale. Purtroppo la sua famiglia è in Brasile e a causa della pandemia avrebbe dovuto fare una quarantena di dieci giorni se avesse voluto uscire per raggiungere tutti e partecipare al funerale, motivo per cui ha deciso di rimanere nella casa.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Giorgia Rossi, in rosso toglie il fiato: record di likes per l’ultimo scatto FOTO

GF Vip, Dayane Mello lascerà la casa? Il dolore insopportabile

Poco fa si è sfogata con i suoi amici. “Credo di non aver ancora realizzato, sono sotto shock. Ho un dolore che mi sta facendo ammalare il cervello. Mi sento come se avessi la febbre, tutto il tempo. Fuori ho la mia famiglia, ho mia figlia, forse dovrei tornare da lei, qui dentro non riesco a realizzare” ha raccontato, afflitta. “Se penso che mio padre e mio fratello stanno male e io sto qui dentro e non posso fare niente poi sto ancora più male“.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Grande Fratello Vip fuori onda durante la puntata: concorrente crolla nella casa

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

I ragazzi hanno provato a confortarla e lei ha deciso che in questo momento non prenderà ancora nessuna decisione, ma che aspetterà ancora qualche giorno: il malessere però sta diventando più opprimente che mai.