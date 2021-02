Domenica In, Costantino della Gherardesca parla del coming out: “Avevo 18 anni”

Costantino della Gherardesca, ospite di Domenica In, ha raccontato a Mara Venier il momento in cui decise di fare coming out: “Avevo 18 anni, fu difficile”

Ospite di “Domenica In”, Costantino della Gherardesca ha ripercorso i momenti salienti della propria vita, non tralasciando l’argomento “coming out“. Il conduttore, che è apparso trasformato dal punto di vista fisico, ha ricevuto i complimenti di Mara Venier. “Ti sei dimagrito tantissimo“, ha constatato la conduttrice, a fronte dell’incredibile cambiamento. Dopo aver trasmesso un servizio sull’infanzia dell’opinionista, la Venier ha toccato un tema estremamente delicato: l’omosessualità di Costantino. Quest’ultimo non ha affatto nascosto le difficoltà con le quali, oltre vent’anni fa, dovette fare i conti. “Sapevo della mia sessualità, crescendo ti rendi conto di essere gay“, ha confessato della Gherardesca.

Costantino della Gherardesca parla del coming out: “Avevo 18 anni”

L’ex concorrente di “Ballando con le Stelle”, assieme a Mara Venier, ha ricordato il periodo del collegio, iniziato quando lui aveva solo 9 anni. Come confessato dal conduttore, quella fase della sua vita non fu affatto semplice. Vittima di bullismo, Costantino non ha tuttavia rinnegato tale esperienza, attraverso la quale si è fortificato.

L’opinionista si è poi soffermato sulla difficoltà di ammettere il proprio orientamento sessuale in un periodo in cui, come ricordano le sue stesse parole, “gli omosessuali erano degli appestati“. Per Costantino, il momento della verità si è presentato con la maggiore età. “Quando ho compiuto 18 anni, ho subito fatto coming out“, ha rivelato il conduttore alla Venier. La sua famiglia, considerata la mentalità dell’epoca, reagì in maniera senza dubbio insolita e anticonformista.

“La mia famiglia era contenta. Ho sempre vissuto in un contesto molto aperto“, ha detto della Gherardesca, sottolineando il sostegno ricevuto dai genitori. Indiscutibilmente, l’atteggiamento dei suoi familiari si è rivelato essenziale nell’accettazione della propria sessualità.