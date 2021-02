Eleonora Incardona, la colazione è super bollente. Impossibile “non notarle” – FOTO

Eleonora Incardona. La modella ed (ex) cognata della giornalista sportiva Diletta Leotta sempre raggiante su Instagram. In compagnia di un amichetto

La bellissima modella e influencer siciliana, Eleonora Incardona è una di noi: chi l’ha detto che il panettone dev’essere mangiato solo in periodo natalizio? Si conserva a lungo e una bella fetta può essere la colazione ottimale in questo lungo e gelido inverno 2020/’21.

Poche sono le cose per cui rallegrarsi di questi tempi ma la Incardona ha trovato gli ingredienti giusti per sorridere: un dolce delizioso e la compagnia di un tenero amico a quattro zampe. Nell’ultimo scatto da lei pubblicato, infatti, la vediamo raggiante in una pasticceria milanese: caffè bollente in tazza, panettone sul piatto e il suo piccolo chihuahua Oliver che, a quanto pare, ne gradirebbe un pezzettino.

L’influencer ci ha regalato un assaggio d’estate qualche giorno fa; è tornata da poco dalle Maldive dove ha anche festeggiato il Capodanno. Ha regalato ai suoi quasi 500mila follower immagini sensuali con bikini striminziti, spiagge paradisiache e tutta la sua bellezza straripante.

Anche nella fredda Milano mostra le sue grazie. Su Instagram si propone con una maglia bianca dalla scollatura vertiginosa che mostra il seno prorompente, frutto del passaggio sapiente della mano di un chirurgo d’eccezione. Di chi si tratta?

Eleonora Incardona. Una (ex) cognata celebre

Giovanissima, classe 1991, Eleonora Incardona è nata a Chiaramonte Gulfi, in provincia di Ragusa. La sua è una bellezza esplosiva. Diventata un volto noto poiché è stata la cognata di Diletta Leotta, la talentuosa e celebre giornalista sportiva di DANZ.

E’ stata sentimentalmente legata a Mirko Manola, fratellastro da parte di madre della conduttrice televisiva e radiofonica catanese. Manola, com’è noto, è uno stimato chirurgo plastico; figlio di Ofelia Castorina, madre di Diletta, nato dal primo matrimonio della donna. Sembra che le ragazze siano passate entrambe sotto i suoi ferri valorizzando al meglio il loro aspetto.

La fisicità molto simile delle due potrebbe essere un indizio. A quanto pare, il rapporto tra il medico e la Incardona si sarebbe interrotto l’estate scorsa.