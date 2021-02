Elisabetta Canalis baciata dal sole, ex velina spettacolare in totale relax – FOTO

Momento di relax per Elisabetta Canalis, che si gode il sole della California. Seduta davanti alla vetrata della sua villa, chiude gli occhi e si abbandona ai raggi tiepidi

Elisabetta Canalis ama condividere il suo fascino naturale con i suoi follower di Instagram. E oggi lo fa in uno scatto che la coglie in un momento di assoluto relax. L’ex Velina conquista l’obiettivo fotografico senza bisogno di spogliarsi. Elisabetta risulta intrigante e sensuale anche con un look acqua e sapone: indossa un top con fantasia a pois e una semplice giacca nera. Gli occhi celati dai grossi occhiali scuri non nascondono l’espressione di pace sul suo volto.

La showgirl si gode il sole della California, seduta davanti alla vetrata della sua villa, chiude gli occhi e si abbandona ai raggi tiepidi. Nel riflesso si coglie l’immagine dello skyline della città americana. D’altronde le temperature sono particolarmente miti a Los Angeles, dove Elisabetta vive da anni col marito, il chirurgo Brian Perry, e la figlia Skyler Eva. La foto è stata scattata sul tetto della sua abitazione, un luogo che i suoi fan conoscono bene.

Elisabetta Canalis, dal relax allo sport sul tetto

È proprio lì che l’ex Velina spesso si allena e condivide i suoi workout coi suoi fan. Amante degli sport estremi, delle arti marziali, Elisabetta è sempre attenta alla forma fisica: un impegno ben visibile, che le consente di non dimostrare affatto i suoi 42 anni. E da vera appassionata, spesso dispensa ai propri followers qualche consiglio sull’attività fisica.

Da qualche anno ha scoperto anche il pilates: “Sembrano stupidi, ma questi esercizi se fatti bene servono tantissimo”, ha scritto recentemente in un post su Instagram. “Non sono mai stata una fan della ginnastica in generale – ha rivelato Elisabetta – però con gli anni (e gli acciacchi dati dai vari sport) mi sono ricreduta sull’efficacia di un training più mirato. Come risultato ho sicuramente meno mal di schiena e più definizione”.

Però la showgirl ammette che l’equilibrio fra relax e sport è fondamentale e fa una confessione: “Mangiate, bevete, godetevi la vita e non privatevi delle cose che vi fanno stare bene. Lo sport per me è una di quelle… ma anche una torta al cioccolato o una pizza lo sono!”