Eva Henger baciata dal sole in piscina: corpo perfetto – FOTO

Eva Henger porta l’estate su Instagram con uno scatto che la ritrae baciata dal sole in piscina: fisico pazzesco

L’attrice ungherese naturalizzata italiana, dopo infinite esperienze professionali, oggi si è reinventata come influencer. Seguitissima su Instagram, gode di ben 1 milione di followers.

Sulla cresta dell’onda del successo da 20 anni, non ha mai smesso di ricoprire un elevatissimo fascino per i fan che la seguono. Eva sa sfruttare sapientemente questa consapevolezza, e basta qualche scatto strategico che ne ritrae la mai sfiorita avvenenza a infuocare i social, proprio come l’ultimo postato.

Eva Henger, fisico pazzesco in piscina

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eva Henger (@eva_henger)

Nata a Gyor nel 1972, in Ungheria, è figlia di un direttore di conservatorio e una ballerina di danza classica. Svolge diverse mansioni lavorative mentre partecipa a svariati concorsi di bellezza.

Si trasferisce in Italia per ragioni professionali, ed è con la conoscenza di quello che diventerà il primo marito, Riccardo Schicchi, che raggiunge la notorietà. Famoso regista pornografico, avvicina Eva ai film a luci rosse, e diventa una celebre pornostar, complice la bellezza straordinaria della quale è dotata.

Esperienza che giunge al termine senza interrompere la sua carriera come attrice tradizionale e personaggio televisivo. Chiacchierata anche la sua partecipazione all’Isola dei famosi, per aver denunciato il naufrago Francesco Monte per uso di sostanze stupefacenti.

Oggi influencer di successo, vanta 1 milione di followers su Instagram, dove appare sempre in splendida forma. Il tempo per lei si è come fermato, e lo testimonia l’ultimo scatto, che toglie veramente il fiato. La diapositiva ritrae Eva in piscina baciata dal sole, con uno shorts e un top che scoprono la prorompente e tonica fisicità.

Una visione che illumina e porta l’estate su Instagram. In poche ore conquista migliaia di cuoricini e i complimenti sono tutti di ammirazione e incredulità.