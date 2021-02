Federica Nargi baciata dal sole: in primo piano le curve pazzesche – FOTO

Federica Nargi sorridente e radiosa nell’ultimo post condiviso su Instagram. Pioggia di like da parte dei fan.

Il sorriso è liberatorio? Con questa riflessione Federica Nargi si conquista più di 400 commenti su Instagram nel giro di due ore. La showgirl ha postato uno scatto sul social in cui si mostra sorridente e radiosa. Capelli sciolti, sguardo luminoso, denti bianchissimi. Baciata dal sole, indossa un maglia su toni della terra. La scollatura mette in evidenza le curve mozzafiato. Nei commenti i fan si scatenano complimentandosi per la sua bellezza e positività. 3,8 milioni di follower ogni giorno seguono la modella che condivide scatti della sua bellissima famiglia. Moglie dell’ex calciatore Alessandro Matri, la coppia ha dato alla luce due splendide bimbe.

In questi giorni la famiglia è al centro del gossip per le presunte nozze. Secondo il settimanale Novo la storica coppia avrebbe deciso di sposarsi. La soffiata sarebbe arrivata da un loro amico. Sembrerebbe che Matri abbia consegnato un romantico biglietto a Federica con tanto di dedica e data.

Federica Nargi e Alessandro Matri: nozze in arrivo

31 anni, i due hanno da sempre mostrato la volontà di unirsi in matrimonio. Tuttavia i tanti impegni li avrebbero portati a rimandare. Federica in diverse occasioni ha rivelato il sogno di sposarsi presso Formentera. Un luogo a cui è molto legata nel quale trascorre ogni estate. Per ora non è emersa nessuna rivelazione sul luogo e la data della nozze. Sembrerebbe che i due già nel 2020 volessero celebrare la cerimonia, ma la pandemia li ha costretti a rimandare il matrimonio.

La Nargi e Matri stanno insieme da 12 anni. Dalla loro relazione sono nate due bellissime bambine. Sofia, di 4 anni, e Beatrice, di 1 anno. In questi giorni il dirigente della Lazio ha dedicato sul profilo Instagram una dolce dedica alla compagna in occasione del suo compleanno. “Ti amo alla follia”, le parole emozionanti scritte da Matri. Un amore intenso nato nel 2009 che si attesta tra le storie più consolidate dello spettacolo.

Dopo aver convissuto tra Milano e Modena i due si sono stabiliti a Roma a seguito del nuovo incarico dell’ex calciatore nel ruolo di collaboratore del direttore della Lazio.