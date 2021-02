Il cantante dei Tiromancino ha raccontato a Silvia Toffanin, nell’ultima puntata di Verissimo, un momento molto difficile della sua vita.

Federico Zampaglione è un cantautore, frontman dei Tiromancino. Ha avuto diversi successi con la sua band ed è molto stimato sia dai suoi colleghi che dal pubblico.

E’ stato legato per 11 anni a Claudia Gerini con la quale ha avuto la figlia Linda che li tiene tutt’ora molto uniti.

I due non si sono mai sposati ma quando stavano ancora insieme dichiaravano che era come se lo fossero.

Hanno deciso di lasciarsi perché ormai il sentimento non era più lo stesso da tempo ma ciononostante sono rimasti in buoni rapporti.

Il dolore di Federico Zampaglione

Zampaglione ha infatti confessato a Silvia Toffanin: “Con Claudia siamo riusciti a mantenere l’armonia. “Con Claudia siamo riusciti a mantenere l’armonia. Abbiamo una famiglia allargata, la mia compagna va d’accordissimo con lei. Ci vogliamo bene”.

Sicuramente il cantautore si definisce un uomo fortunato per la vita che ha vissuto e per le possibilità che ha avuto e che gli sono state date dai suoi genitori come ci tiene a precisare: “Ho avuto il privilegio di poter fare quello che mi piaceva, grazie ai miei genitori che hanno creduto in me”.

Tuttavia ha vissuto un momento molto difficile nella sua vita che l’ha segnato e dopo il quale credeva di non farcela.

“Nel 2013 il momento più brutto. Mi sono lasciato con Claudia e mia madre si è ammalata gravemente. Ho cambiato casa e sono andato a vivere da solo, ma quando sono entrato mi sono sentito qualcosa alle gambe che mi portava giù. Ho capito che se mi fossi lasciato andare, sarebbe stata la fine“.

La forza l’ha trovata nei suoi due più grandi amori: “Mi sono appoggiato alla musica, la vita ti mette di fronte a un bivio e tu devi trovare la tua strada. Per fortuna c’era mia figlia Linda”.