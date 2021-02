Francesca Ferragni torna bambina, l’abbraccio più coccoloso che c’è – FOTO

I peluche piacciono ad ogni età e questo lo sa anche Francesca Ferragni che si è mostrata sui social abbracciata ad un orso gigante

Francesca Ferragni forse aveva fatto credere a tutti che le luci della ribalta non facessero per lei come invece competono alle sorelle Chiara e Valentina, ma anche questa sorella “mezzana” con i suoi 1,1 milioni di follower è sempre più propensa a condividere le sue giornate sui social.

Francesca ha trascorso il weekend presso l’Albereta Relais & Châteaux in Franciacorta, tra spa, relax, palestra e tante coccole per smaltire le fatiche della settimana e recuperare le forze per poi ripartire con maggiore carica da lunedì.

In vacanza non è andata con il fidanzato ma con l’amica storica Erlinda Lesi, per loro come il solito, non solo relax ma anche tanto fitness fatto in sala pesi come si evince dalle stories sudaticce che le due hanno condiviso nei rispettivi profili social.

Francesca Ferragni abbracciata ad un orso gigante, boom di like

Francesca quindi tra una seduta di workout e una degustazione di vini si è data anche il tempo per scattare delle foto davvero belle e seducenti, come quella in bikini rosa proprio dalla piscina dell’albergo in cui sta alloggiando. Fisico tonico e longilineo, addominali scolpiti e sguardo fiero.

“Weekend SPAziale” per descrivere la sua gioia ma spaziale è sicuramente l’entusiasmo dei fan nel vederla sempre più spesso in lingerie o abbigliamento sportivo che ne mettono in risalto il bel fisico atletico. Francesca è anche una giocherellona e non ha disdegnato di farsi riprendere mentre abbracciava felice un enorme orso peluche disteso sul pavimento dell’hotel, quasi troppo imponente per entrare tutto nell’inquadratura del cellulare.

I fan sono impazziti, oltre 18mila like in poche ore, troppo bello quel peluche perché la foto non sia passata inosservata. Sicuramente un ottimo spunto per i fidanzati visto che si avvicina San Valentino e sicuramente ora molte ragazze dopo aver visto la foto si aspetteranno un regalo di quella “portata”.