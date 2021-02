GF Vip, scoppia la lite per il vino nella notte: caos nella casa. Come ogni sabato sera i Vip hanno ricevuto diverse bottiglie per festeggiare ma la situazione è degenerata

Come ogni sabato sera, al GF Vip è arrivato il vino. Sono cinque mesi che i ragazzi sono chiusi nella casa più spiata d’Italia e quasi ogni sabato qualche gruppetto commette un po’ di marachelle: c’è chi infatti nasconde una bottiglia di vino nel magazzino e decide di condividerla con un paio di suoi compagni. Ieri sera è toccato a Tommaso Zorzi, che ha scelto Andrea Zelletta e Andrea Zenga come amici di bevuta.

GF Vip, Giulia Salemi e Tommaso Zorzi sempre di più ai ferri corti

Quando Pierpaolo Pretelli e lo hanno scoperto si sono arrabbiati e ne hanno discusso tra di loro, e quando la lamentela è arrivata al trio di ragazzi è scoppiata la lite. Tommaso e Andrea hanno fatto notare a Pierpaolo che lo fanno tutti i sabati e che spesso lo ha fatto anche Giulia, che infatti è arrivata a fine serata così ubriaca che metteva in piedi dei veri e propri siparietti. Successivamente Pierpaolo ha anche discusso con Giulia, accusandola di averlo fatto litigare con i suoi amici e di essere stanco e di voler ritornare a casa.

A tarda notte i due si sono riappacificati, e intanto Giulia continuava a lanciare accuse pesanti al suo ex amico Tommaso Zorzi, accusandolo di essere finto e falso.