GF Vip, lo scherzo finisce malissimo: Andrea Zelletta in lacrime. L’ex tronista di Uomini e Donne ha saputo che il suo migliore amico Pierpaolo Pretelli ha fatto delle affermazioni

Andrea Zelletta è uno dei concorrenti più amati di questa edizione del GF Vip. All’inizio i telespettatori hanno fatto fatica a comprenderlo, ma con il passare dei mesi Andrea ha dimostrato di essere un ragazzo d’oro con dei valori importanti e che ha conquistato pian piano tutto il pubblico del reality. Mancano poco più di venti giorni alla fine di questa edizione e Andrea è sempre più vicino alla finale, insieme agli amici con cui ha condiviso questo percorso.

GF Vip, lo scherzo ad Andrea Zelletta finisce male

Oggi Andrea ha ricevuto un brutto scherzo proprio da colui che è stato il suo migliore amico in questa esperienza: Pierpaolo Pretelli. Ha saputo che in una eventuale catena di salvataggio, Pierpaolo sceglierebbe di mandare in finale Andrea Zenga piuttosto che lui con cui ha condiviso questo percorso così importante. Un tradimento inaspettato che lo ha portato sull’orlo delle lacrime: nessuno si aspettava che questo scherzo sarebbe finito così, lo stesso Pierpaolo ha ammesso di essersi aspettato una reazione differente.

Pierpaolo e Andrea si sono riappacificati quando tutti hanno visto che lo scherzo stava superando il limite. Proprio ieri sera i due amici hanno rischiato di litigare a causa di Giulia Salemi, la nuova fidanzata di Pierpaolo.