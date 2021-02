Come imbastire un pranzo con pochi ingredienti quando si è di corsa? Le polpette salvano sempre, anche per il pranzo della domenica

Cosa c’è di meglio che poter mangiare un pasto confort food la domenica a pranzo? Allora ci viene in soccorso il blog Giallo Zafferano con uno dei principali piatti della cucina nazionale, le polpette, amate da sempre da grandi e piccini per la loro voracità e piacere al palato.

Sono anche un piatto che lungo la Penisola ha subito diversi rimescolamenti enogastronomici e influssi regionali, chi le preferisce al sugo, chi bianche con aggiunta solo di erbe aromatiche e condite con burro per assaporarne appieno il sapore.

Giallo Zafferano invece oggi, ci viene incontro con una ricetta di Eva Andrini, la 17enne che molti di noi stanno iniziando ad apprezzare le presentazioni smart ma super invitanti da replicare a casa nostra.

Polpette al sugo, ricetta facile direttamente da Giallo Zafferano

Ingredienti per 4 persone

500g carne macinata

2 uova intere

50g Parmigiano

3 fette di prosciutto crudo

30ml latte

Sale, pepe, timo, origano, salvia

Pangrattato q.b.

Olio eco

Aglio

400g passata di pomodoro

Preparazione facile e veloce, a prova anche di principianti alle prime armi. Nel blog consigliano di mettere tutto nel mix e frullare quindi carne, uova, prosciutto, parmigiano, latte e le spezie.

Ricavare poi delle palline e passarle nel pangrattato. In una padella antiaderente lascia rosolare a fuoco basso per qualche minuto prima solo le polpette olio e aglio, infine, quando saranno dorate, aggiungi il sugo di pomodoro, l’origano e un pochino d’acqua. Lascia cuocere per 10 minuti e servire accompagnate a crostoni di pane e verdure alla griglia.