Il Commissario Ricciardi, anticipazioni 8 febbraio: terza puntata

Il Commissario Ricciardi, anticipazioni 8 febbraio: mentre Ricciardi indaga sulla morte di una duchessa, Livia torna in città con un intento.

Andrà in onda domani, 8 febbraio, il terzo capitolo de Il Commissario Ricciardi con protagonista Lino Guanciale. Tratta dai racconti di Maurizio De Giovanni, la serie segue le vicende di Luigi Alfredo Ricciardi, detective nella città di Napoli degli anni ’30. In pieno regime fascista, lo schivo e silenzioso Ricciardi indaga su una serie di morti violente rimaste irrisolte. Dietro al suo carattere apparentemente burbero non si nasconde solo una spiccata sensibilità, ma anche un terribile segreto: Ricciardi ha ereditato dalla madre il potere di vedere fantasmi e sentirne gli ultimi pensieri.

Il Commissario Ricciardi, anticipazioni 8 febbraio: “Il posto di ognuno”

Dalle anticipazioni de Il Commissario Ricciardi scopriamo che proseguirà l’avvicinamento tra Ricciardi e la timida Enrica, della quale il commissario è segretamente innamorato. Nel frattempo Ricciardi si troverà ad indagare sulla morte di una nobildonna, la duchessa di Camparino, morta in circostanze misteriose. Seguire le tracce dell’assassino si rivelerà più difficile di quanto sembri, complice anche il ritorno in città di Livia. La donna è determinata a conquistare il commissario a tutti i costi.

La programmazione Rai prevede la messa in onda di sei episodi tratti da sei diversi racconti con protagonista Ricciardi. Il prossimo appuntamento è fissato per lunedì 15 gennaio in prima serata alle 21.25.