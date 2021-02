Nella serata di ieri la polizia ha arrestato una coppia di amiche, indiziate di aver ucciso una madre e l’insegnante privato dei suoi tre figli, rimasti gravemente feriti.

Sono state schierate ben cinque squadre di agenti dalla Polizia per arrestare una donna di 35 anni ed un’amica di 25. Le manette nei confronti di queste ultime sono scattate perché individuate come principali indiziate in un caso di duplice omicidio e per la tentata uccisione di 3 bambini.

Le vittime, una madre ed il maestro privato dei figli di quest’ultima, sarebbero state raggiunte da diversi colpi d’arma da fuoco, mentre i tre bambini sarebbero scampati alla morte perché l’arma si sarebbe inceppata. Tuttavia, gli indagati li avrebbero gravemente feriti con una lama. La Polizia avrebbe individuato il movente.

India, coppia arrestata per duplice omicidio e tentata uccisione di tre bambini

Nella serata di sabato, una donna di 35 anni ed un’amica di 25 sono state arrestate dalla Polizia di Ghaziabad in India. Secondo gli inquirenti, la coppia sarebbe stata la responsabile di un brutale duplice omicidio avvenuto intorno alle 20:30 in un’abitazione di Saraswati Vihar.

Secondo quanto riporta la redazione dell’Hindustan Times, pare che la 35enne fosse una parente di una delle vittime e che, insieme alla sua complice, avesse intenzione di rapinarla. Stando ad una prima ricostruzione Dolly Thakur, 32 anni, madre di tre bambini ed il maestro privato di questi ultimi, Anshu Kumari, 16 anni, si trovavano in casa. Il giovane stava proprio impartendo lezioni ai suoi piccoli alunni.

Pare che le due arrestate, ha riferito il sovrintendente di polizia Iraj Raja, abbiano fatto ingresso nell’abitazione venendo accolte come ospiti: Dolly Thakur avrebbe offerto loro del tè. Tuttavia, una volta terminato il momento conviviale la coppia di amiche avrebbe estratto una pistola con cui avrebbero colpito la 32enne all’addome ed il 16enne alla testa. L’arma si sarebbe poi inceppata, impedendo loro di uccidere anche i tre bambini, figli della vittima. Nonostante ciò, l’intento era quello di eliminarli perciò si sarebbero scagliati contro i piccoli con una mola ed un coltello. Credendo di aver ucciso anche loro le due arrestate sarebbero fuggite. In realtà i tre, una coppia di gemelline di nove anni ed il fratellino di cinque, non erano morti: sono riusciti a sopravvivere.

A scoprire l’accaduto il marito ed il padre della 32enne, i quali sarebbero rientrati a casa dopo il lavoro intorno alle 21:30. Una scena raggelante che ha condotto i due uomini ad allertare immediatamente i soccorsi e la polizia. Per quanto è accaduto, la famiglia ha sporto denuncia per omicidio, tentato omicidio e rapina considerato che dalla casa erano spariti anche numerosi preziosi.

Pare che ad indirizzare la polizia verso una delle arrestate sia stata la testimonianza di una delle bambine sopravvissute. Secondo quanto riferisce l’Hindustan Times, quest’ultima avrebbe rilevato che Amma (nome con cui affettuosamente appellavano l’arrestata) era stata in casa loro. Raggiunta dagli agenti, la 35enne avrebbe confessato.

Nel frattempo, la complice avrebbe provato a lasciare la città, ma gli agenti l’avrebbero intercettata immediatamente. La polizia pare abbia rinvenuto l’arma del delitto e trovato diversi oggetti preziosi sottratti dalla casa della vittima.