Jasmine Carrisi confessa: “Volevo una famiglia normale…”

La bella Jasmine ha rilasciato delle importanti dichiarazioni riguardo la sua famiglia. Nessuno si aspettava queste parole…

Jasmine Carrisi ultimamente fa molto parlare di sè. La figlia della coppia Albano e Loredana Lecciso infatti è diventata molto popolare non solo sui social ma anche in tv con la partecipazione come giudice a The voice senior e attraverso la sua musica, recentemente è uscito il suo singolo Ego.

Classe 2001, bellissima e con una forte personalità. Di certo non passa inosservata e così da un po’ di tempo a questa parte sta partecipando anche ad alcune trasmissione televisive come ospite rilasciando importanti dichiarazioni.

Una delle ultime interviste a cui ha preso parte è stata negli studi di Vieni da me, ospite da Caterina Balivo dove ha raccontato la sua vita e la sua infanzia.

Le dichiarazioni di Jasmine

Alla domanda chi è più severo tra i due genitori ha risposto papà Albano e ha inoltre confessato che mamma Loredana “a volte è pesante, non accetta il fatto che io sia cresciuta”.

Di certo la popolarità dei suoi genitori, nonché la notorietà della loro vita privata ha segnato la sua infanzia. E ammette: “Quando ero più piccolina volevo una famiglia normale, era un po’ più difficile, lo sentivo molto a scuola. Però con il passare del tempo mi sono resa conto che non è una cosa negativa, anzi. A scuola mi facevano sentire diversa”.

Ormai tutti parlano del ‘Fenomeno Jasmine‘ la primogenita della coppia e la più piccola tra le femmine di papà Albano, ma le prime pagine sulle riviste di gossip dei genitori l’ha fatta molto soffrire da piccola.

Nonostante la timidezza di Jasmine e la sua giovane età ha saputo tirare fuori i denti e ha mostrato il suo carattere e la sua grinta: prima della sua partecipazione a The Voice Senior ha ricevuto diverse critiche perché secondo le malelingue ‘raccomandata’ dal padre.

Albano però conosce bene il talento e le capacità di sua figlia e senza troppe giustificazioni ha risposto: ‘Giudicherete voi!’. E così è stato perché sul palco di Rai Uno non ha deluso le aspettative.