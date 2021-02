La splendente showgirl, attrice, cantante e conduttrice televisiva pubblica due scatti, con indosso solo una t-shirt.

La Mattera è una bomba di sensualità: indossa uno slip nero e una maglietta a maniche corte.

Sotto il post scrive: “Chi lo dice che completi da bici non possono esaltare la femminilità ed essere pure performanti?“.

Il make-up è molto curato e i capelli sono mossi: il look le dona tantissimo!

Lo scatto, in qualche minuto, ha già raggiunto i 500 mi piace e i 20 commenti: è super apprezzato dai suoi 473.000 followers!

Ecco come Justine Mattera iniziò la sua carriera nel mondo dello spettacolo: “E’ stato un colpo di c**o“

Durante un’intervista rilasciata a I Lunatici (programma in onda su Radio 2), Justine racconta come ebbe inizio la sua strepitosa carriera: “Camminavo su Corso Sempione a Milano, ero con un fotografo che era amico di Paolo Limiti. Mi diceva che sarei stata perfetta per lui, perché Paolo stava per fare un programma in Rai“.

E ancora: “E’ stato un colpo di culo, lui mi ha visto e ha detto che sarei stata la sua valletta, perché ero uguale a Marilyn. Io pensavo di tornare negli Stati Uniti, invece feci questo provino“.

Infine aggiunse: “C’erano mille raccomandate, ma con questa somiglianza lui decise che il programma l’avrei dovuto fare io“.