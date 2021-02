Kate Middleton si lascia sfuggire alcuni particolari nel mentre di una telefonata: la rivelazione a William è sotto gli occhi di tutti.

La carismatica duchessa di Cambridge, Kate Middleton, da quel memorabile 29 aprile 2011, giorno del matrimonio da sogno con il Principe William, non ha mai nascosto il suo affiatamento nei suoi confronti. Eppure, nonostante la sua consueta propensione ad essere sempre così discreta, in questi ultimi giorni pare che si sia inaspettatamente lasciata andare in occasione di una videochiamata non del tutto informale.

Kate Middleton rinnova la sua dichiarazione d’amore a William

Pare che la romantica gaffe di Kate si sia palesata nel mentre di una videoconferenza. Un incontro tenutosi, per parlare dell’importanza di alcuni valori fondamentali per l’educazione dei bambini, tra Kate ed alcuni membri rappresentati delle famiglie inglesi. Il momento clou della chiamata si è rivelato come una sorpresa. Al quesito posto alla duchessa su cosa avesse principalmente contribuito a rallegrare il suo umore in questo anno così difficile dettato dall’emergenza coronavirus, Kate ha risposto senza esitazioni.

Utilizzando un figlio di carta, lasciato forse appositamente lì per l’occasione, ha mostrato come risposta del tutto esemplare e concisa il nome di William. Una dichiarazione semplice ma che rende ancor più l’idea della loro indissolubile complicità.

Per rispondere all’emozionale intervento di Kate, decide di prendere la parola la moderatrice della videoconferenza: la signora Melissa Loosemore. Commentando il precedente gesto inizialmente con un aggettivo: “È adorabile“, per poi concludere con una battuta che scatenerà le risa di Kate e del restante dei presenti: “adorabile sentire questo. Non vogliamo che sia Bridgerton o qualcosa del genere, vero?“