Marika Fruscio, a pancia in giù con reggiseno e perizoma: incontenibile – FOTO

Marika Fruscio scalda i motori della sensualità su Instagram e incanta la platea con un paesaggio in intimo celebrativo

Non c’è freno alla sensualità più perspicace per la giornalista sexy, Marika Fruscio, sempre in prima linea con una bellezza da capogiro. La più grande realtà di Marika però non si ferma ai riflettori da studio ma sbarca prepotentemente su Instagram, dove detiene il maggiore appeal in assoluto di clic e visualizzazioni.

E’ divenuta famosa tra noi, grazie alla partecipazione attiva tra i concorsi di bellezza più glamour, mai organizzati in Italia. Uno fra questi è “Escile“, dove la bella professionista brianzola ha sfoggiato un paesaggio di curve da capogiro. E vinto la “battaglia” della concorrenza in lungo e in largo.

Così, la modella e conduttrice sportiva ha dato il là ad uno sfogo totale a livello estetico che ancora oggi fa innamorare al primo colpo

Marika Fruscio, bellezza travolgente in tutte le forme: da urlo

Da quando Marika Fruscio ha deciso di iscriversi su Instagram, nulla è come prima per i follower, deliziati da una bellezza travolgente che lascia tutti a bocca asciutta. Durante le dirette televisive, la protagonista di “Escile” fa valere il suo talento da giornalista professionista, anche se l’attenzione si sposta nell’immediatezza sul fascino colossale che la contraddistingue.

Tifosissima del Napoli Calcio, farebbe di tutto pur di vedere la sua squadra ambire ad un traguardo speciale. Non a caso, i sostenitori azzurri sognano ogni anno che questo avvenimento si verifichi, per veder “scatenare” l’impeto della sensualità di Marika, sotto i riflettori.

Dalla tv a Instagram, il metro di valutazione degli appassionati non cambia. Stavolta a regnare è una “regina” del web, devastante. Marika Fruscio ottiene un risveglio da capogiro, girata a pancia in giù e solo con reggiseno e perizoma, che scompaiono all’emergere delle forme incontenibili, per effetto di un lato A e B pienamente promossi a pieni voti.

I fan hanno la possibilità di ammirarla davvero in tutte le “salse” e con una posa che fa innamorare a prima vista: chapeau!