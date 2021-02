Fischio finale a San Siro, dove si è conclusa Milan-Crotone, sfida della ventunesima giornata del campionato di Serie A: il tabellino e le pagelle.

A San Siro il Milan batte 4-0 il Crotone nella gara della ventunesima giornata di Serie A. I rossoneri passano in vantaggio alla mezz’ora con il solito Ibrahimovic che, dopo un ottimo triangolo con Leao al limite dell’area, batte Cordaz con un preciso piattone che si infila all’incrocio dei pali. Nella ripresa, la squadra di Pioli chiude i conti segnando tre reti in soli sei minuti. Al 64′ Hernandez scappa sulla fascia sinistra e serve con un cross basso sul secondo palo Ibrahimovic che deve solo appoggiare il pallone in rete. Cinque giri d’orologio ed il Milan cala il tris con Rebic che svetta alla perfezione su un corner di Calhanoglu. Il Crotone sbanda e pochi secondi dopo Rebic trova la doppietta ancora su un cross di Calhanoglu.

Leggi anche —> Benevento-Sampdoria 1-1, Keità risponde a Caprari: il tabellino e le pagelle

Milan-Crotone: il tabellino e le pagelle della gara

Leggi anche —> Fiorentina-Inter, i nerazzurri non si fermano: il Milan è più vicino

I rossoneri, in virtù del successo odierno, ritrovano la vetta scavalcando l’Inter che ora è a meno due punti e rimettono a distanza di sicurezza la Juventus, a meno sette ma con una partita in meno. Il Crotone, invece, rimane all’ultimo gradino della classifica a quattro lunghezze dalla zona salvezza.

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma 6,5; Calabria 6, Tomori 6,5, Romagnoli 6, Hernandez 6,5; Kessié 6 (87′ Krunic s.v.), Meité 6; Saelemaekers 6 (46’ Castillejo 6), Leao 6,5 (62′ Calhanoglu 7), Rebic 7 (77′ Hauge 6); Ibrahimovic 7,5 (77′ Mandzukic 6). A disposizione: Tatarusanu, Donnarumma A., Dalot, Kalulu, Bennacer. Allenatore: Stefano Pioli 7.

Crotone (3-5-2): Cordaz 5; Djidji 4,5, Luperto 5, Golemic 5,5; P. Pereira 5,5, Vulic 6 (79′ Petriccione s.v.), Zanellato 5,5, Benali 5,5 (72′ Eduardo Henrique 5), Rispoli 5,5; Di Carmine 5,5 (79′ Simy s.v.), Ounas 5,5 (64′ Riviere 5,5). A disposizione: Festa. Crespi, Golemic, Marrone, Pereiro, Rojas, Dragus. Allenatore: Giovanni Stroppa 5,5.

Arbitro: Luca Pairetto della sezione di Nichelino.

Reti: 37’, 64′ Ibrahimovic (M), 69′, 70′ Rebic.

Ammoniti: 36’ Saelemaekers (M), 73′ Rispoli (C), 81′ Romagnoli (M), 87′ Calabria (M).

Espulsi: –

Note: 0’ e 0′ di recupero.

MIGLIORE IN CAMPO: Ibrahimovic (M).

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

La squadra di Pioli al prossimo turno affronterà in trasferta lo Spezia, gara in programma sabato 13 febbraio alle ore 20:45. Il Crotone, invece, ospiterà in casa il Sassuolo di De Zerbi nel primo posticipo della 21^ giornata, domenica alle ore 18:00.