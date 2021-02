Monica Bellucci, nessuna disillusione lei. Splende nel primo piano in bianco e nero – FOTO

L’attrice Monica Bellucci ha condiviso un nuovo scatto sulla sua pagina Instagram chela vede splendere in bianco in nero pe Cartier

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Monica Bellucci (@monicabellucciofficiel)

Sembra che per lei il tempo si sia fermato visto che a 56 anni Monica Bellucci continua a stregare milioni di persone in tutto il mondo come quando giovanissima era la protagonista di pellicole di ormai grande portata cinematografica e passate alla storia.

Si è tornati a parlare di lei nei giorni scorsi dopo la condivisione sui social della foto che la ritrae con un nuovo look, nuovo caschetto sbarazzino che le dà un’aria molto più giovane e un’aria terribilmente sensuale dove emergono gli zigomi marcati, anche frutto del colore nero corvino che da sempre la contraddistingue.

LEGGI ANCHE —> Federica Pellegrini, sveglia con selfie in slip e maglietta: bomba atomica – FOTO

Monica Bellucci, quel fermo immagine che racconta tanto di lei

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Monica Bellucci (@monicabellucciofficiel)

LEGGI ANCHE —> Federico Zampaglione e il suo dramma: “Ho capito che poteva essere la fine..”

La fotografia firmata Thiemo Sander vede Monica davvero nuovo sex symbol di eleganza per anche le nuove generazioni di giovani donne che cercano ispirazione per scelte di stile e eleganza estrema. L’attrice è anche da diverso tempo testimonial di Cartier, una dote quella di Monica tramandata anche alla figlia Deva Cassel che sempre più spesso vediamo posare per Dolce & Gabbana.

Anche nell’ultimo scatto postato su Instagram vediamo molto bene il caschetto di Monica Bellucci a firma del suo hairstylist di fiducia John Nollet, considerato dagli esperti di moda il taglio più bello della primavera 2021. Il fotografo è ancora una volta Thiemo Sander, primo piano mozzafiato per lei che la vede in bianco e nero mentre sfoggia le mani con indosso due bellissimi anelli Cartier.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Monica Bellucci (@monicabellucciofficiel)

Inutile negare la bellezza di Monica che per enfatizzare la sua nazionalità indossa anche un basco francese e un sorriso appena accennato molto simile a quello della Monnalisa di Da Vinci. Chissà cosa vorrà dire quel sorriso, sicuro i suoi fan hanno apprezzato ancora una volta la foto condivisa con loro.