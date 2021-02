Monica Bertini, tra Diletta e Giorgia Rossi spunta lei, che lato A – FOTO

Monica Bertini, giornalista sportiva di Mediaset, infiamma i social con uno scatto che alimenta la gara di fascino con le colleghe Diletta Leotta e Giorgia Rossi

Continua la lotta fra le sexy giornaliste per accaparrarsi i cuori degli sportivi italiani e con l’ultima foto pubblicata su Instagram Monica Bertini cala davvero l’asso. La conduttrice di Mediaset, invitando il suo pubblico a seguirla nel corso di una domenica di calcio, ha infatti postato uno scatto capace di far girare la testa. L’outfit scelto è come sempre estremamente professionale, una giacca corallo con un top nero che però riesce a dare alla sua immagine un tocco in più. I follower infatti oltre al suo incantevole viso valorizzato da un trucco leggero e ricercato non hanno potuto fare a meno di notare il generoso décolleté fasciato dal top. Un’immagine che promette di infiammare gli animi accendendo una passione ben diversa da quella per lo sport più amato d’Italia.

La carriera di Monica Bertini

Monica Bertini nonostante la giovanissima età ha già alle spalle un curriculum di tutto rispetto. Apprezzata giornalista e conduttrice sportiva ha infatti iniziato a lavorare nel mondo dell’informazione calcistica appena dopo la laurea. Monica ha mosso i primi passi nelle emittenti locali dell’Emilia-Romagna. Dopo una lunga gavetta approda a Sportitalia e dal 2014 diventa uno dei volti più amati ed apprezzati di SkySport. Dopo appena 2 anni inizia la sua avventura professionale a Mediaset lavorando contemporaneamente per Italia1 e Premium Sport. Grazie al suo talento e competenza giornalisti oltre che all’invidiabile fascino riesce ad entrare definitivamente nel cuore del pubblico di sportivi che la segue con interesse.

Il successo di Monica a crescere a tal punto dal farle ricoprire il ruolo di madrina della stagione 2019-2020 del campionato di calcio di serie B. Il legame con la serie cadetta la porterà l’anno successivo a presentarne il calendario nel corso di una cerimonia a Pisa.