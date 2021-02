Nessun discorso insurrezionale: l’ex presidente repubblicano si ritira in Florida senza Twitter.

The impeachment trial of former President Donald Trump will begin Tuesday in the U.S. Senate. Pubblicato da KIRO 7 News su Venerdì 5 febbraio 2021

Che fine ha fatto Donald Trump? Oggi l’ex presidente repubblicano non twitta; completamente espulso e oscurato dai social media, il predecessore di Joe Biden non rinuncia comunque al golf e si prepara a studiare la sua difesa per l’impeachment. In attesa del processo bis, che dovrebbe proprio iniziare questo martedì, 9 febbraio, il martire dell’accanimento democratico si è rifugiato sulla costa di Palm Beach, a sud della Florida. Senza monologhi e discorsi insurrezionali sulla rete, Donald Trump si è allontanato da Washington, ma non dal suoi folli sostenitori.

LEGGI ANCHE >>> Fiume rosso sangue inonda le strade di un villaggio – VIDEO

Donald Trump tra ostacoli e banconote

Someone on Tiktok posted a video of Trump in Florida this weekend. They say he was handing out $50 bills. pic.twitter.com/Vq5fTswok3 — Hunter Walker (@hunterw) February 5, 2021

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Forte esplosione: una vittima e un ferito grave

Secondo i media, Donald Trump spende le sue giornate giocando a golf. La signora Melania, invece, esplora il territorio in cerca di una nuova proprietà nel caso in cui, secondo l’accordo stipulato nel 1993, il governo dovesse costringere il marito ad abbandonare l’attuale residenza Mar-a-Lago. Difatti, Donald Trump acquistò la vasta localtà sull’oceano nel 1986 e ottenne mediante accordo il permesso di convertirla in un club privato, ma solo se non se ne fosse servito come residenza privata. Oltre alle autorità locali, la permanenza di Trump nella cittadina sulla costa atlantica, anche molti vicini e residenti vorrebbero farli sloggiare, infastiditi dall’incessante pellegrinaggio di fan e curiosi. In rete, gira un solo video su Tik Tok che lo ritrae nella hall del suo resort di Mar-a-Lago mentre tira fuori dalla tasca un rotolo di banconote.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Nel filmato ritrae l’ex presidente statunitense allunga un biglietto da 50 dollari a una dipendente della struttura mentre indica con l’altra mano il campanello assistenza reception.

Fonte New York Magazine