La splendida showgirl Pamela Camassa si è mostrata in tutta la sua sensualità durante l’ultima diretta su RaiUno: la parola ai fan.

Nella serata di ieri, l’ex modella ed attuale showgirl di origini toscane, Pamela Camassa, ha partecipato in virtù di ospite alla trasmissione di Affari Tuoi – Viva Gli Sposi, attualmente condotta dal celebre presentatore televisivo Carlo Conti.

Pamela Camassa, lo scatto come testimonianza della sua sensualità

“𝐶𝑖 𝑣𝑒𝑑𝑖𝑎𝑚𝑜 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑠𝑒𝑟𝑎 𝑎𝑑 “𝐴𝑓𝑓𝑎𝑟𝑖 𝑇𝑢𝑜𝑖-𝑉𝑖𝑣𝑎 𝑔𝑙𝑖 𝑠𝑝𝑜𝑠𝑖“ 𝑠𝑢𝑖 𝑟𝑎𝑖𝑢𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑛 @carloconti.tv” ha esordito così l’ex modella nata a Prato nella sua didascalia al post condiviso nella serata di ieri su Instagram. Mostrandosi in primo piano, sorridente ed incredibilmente sensuale all’interno dello studio televisivo.

Il bellissimo make-up adottato per l’occasione e curato nei minimi dettagli è stato firmato, come testimoniano le sue storie pubblicate nelle ultime ventiquattro ore, dal noto make-up artist Robin. Per ringraziarlo per il suo notevole contributo alla serata andata poi in onda sulla rete Rai, la showgirl ha postato uno scatto in cui entrambi sorridono, nonostante la mascherina indossata dall’artista a coprire tali indizi.

Inoltre la modella dagli occhi color ghiaccio ha scelto di indossare un outfit elegante ed al contempo sportivo, ma soprattutto in total black. Un completo, con tanto di giacca in pelle, che cede il passo al suo carisma e avvolge, per la gioia dei suoi ammiratori, la sua impeccabile fisicità. Una ragazza esclamerà poi tra i numerosi commenti: “Ti adoro Pamela 💖💋“.