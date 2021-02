Ritrovato portafoglio in Antartide: consegnato al proprietario dopo 53 anni

Dopo mezzo secolo ritrovato un portafoglio perso in Antartide durante una missione. E’ stato riconsegnato al proprietario 91enne.

Aveva perso il portafoglio in Antartide durante una missione. Era il 1968 quando Paul Grisham, di San Diego, si era recato al Polo Sud per svolgere l’operazione Deep Freeze. Un progetto realizzato in una stazione metereologica della Marina americana a sostegno degli scienziati civili. Paul, arruolatosi in marina nel ’48, era diventato tecnico meteorologico e di seguito meteorologo. L’uomo rimase in Antartide per 13 mesi per portare avanti una serie di studi.

All’epoca trentenne, si era allontanato dalla famiglia composta da due bimbi piccoli. Una volta conclusa la missione era tornato. Al suo rientro non aveva trovato più il suo portafoglio, probabilmente lasciato presso la base finita poi in disuso. Dopo 53 anni l’oggetto ha potuto ritrovare il suo proprietario.

A narrare la vicenda è stato lo stesso Paul, ai microfoni del San Diego Union-Tribune. Ieri il portafoglio, ancora contenente documenti e tessere, è stato consegnato all’uomo.

Portafoglio disperso ritrova il proprietario: sei anni per rintracciarlo

Tra i documenti ritrovati nel portafoglio riconsegnato a Paul ancora intatti vi sono la patente di guida, il tesserino della Marina e alcuni fogli con all’interno istruzioni da mettere in atto in caso di attacco chimico. A tutto questo si unisce anche una scheda dedicata a razioni di birra, inviatagli dalla moglie.

Grisham ha raccontato di essersi dimenticato negli anni di quello smarrimento. Il portafoglio è riemerso nel 2014, nell’ambito di una serie di lavori di demolizione di una costruzione presso la base nel Ross Island. Dietro un armadietto è spuntato l’oggetto. Da quel momento ha preso il via una ricerca durata molti anni. Dopo innumerevoli email, messaggi Facebook e lettere, finalmente è stato possibile risalire e ritrovare il suo proprietario.

L’incredibile storia sta facendo il giro del mondo. Dopo quasi mezzo secolo, il 91enne ha potuto ritrovare il portafoglio confermando il detto mai dire mai.