Roma, studenti sconvolti: compagna tenta il suicidio, salvata da una bidella

Studentessa di Roma tenta di suicidarsi buttandosi dalla finestra di un bagno della sua scuola. A salvarla una bidella.

Tragedia sfiorata a Roma. Una studentessa del Liceo classico Torquato Tasso ha tentato il suicidio. La giovane, 16 anni, ha provato a buttarsi dalla finestra ma l’intervento provvidenziale di una bidella l’ha salvata. Una drammatica vicenda che lascia molti interrogativi aperti. La ragazza era una studentessa modello conosciuta per il suo look acqua e sapone sui toni del nero.

Un dettaglio che ha catturato l’attenzione è avvenuto prima del terribile gesto. Lo scorso 26 gennaio la ragazza si era presentata in classe con un maglione rosso sgargiante e si era mostrata molto truccata. Un outfit che aveva destato l’interesse non solo dei compagni ma anche dei professori. “Oggi è la mia festa”, era stata la spiegazione della studentessa in merito alla scelta dell’abbinamento.

Nella mattinata, durante un compito in classe, la sedicenne chiese di recarsi in bagno. Qui aprendo una finestra ha tentando di buttarsi. Una bidella, assistendo alla scena, è immediatamente intervenuta salvandola. Afferrandola è riuscita ad allontanarla dalla finestra. Dopo ha urlato facendo sì che tutti i docenti si mobilitassero preoccupati.

Studentessa tenta il suicidio: compagni di classe sconvolti

Nessuno ha ancora compreso le ragioni che si celano dietro al tentativo di suicidio della sedicenne. Neanche le più care amiche della ragazza. Una di loro ha raccontato: “Piangeva e basta. Era disperata e inconsolabile. L’abbracciavo e le asciugavo le lacrime.”

Condotta in ospedale, gli accertamenti hanno riscontrato un buono stato di salute. Da allora la ragazza è seguita in un percorso di terapia psicologica e si trova ricoverata nel reparto di neuropsichiatria. Dopo due settimane gli studenti sono ancora sconvolti per l’accaduto. Nessuno si sarebbe mai aspettato un evento simile. Soprattutto da parte della campagna conosciuta come serena e riservata. Quella mattina sembrava essere tranquilla come sempre.

Gli investigatori hanno sottoposto compagni, professori e familiari a lunghi interrogatori. Al momento non sono ancora emerse le ragioni che hanno spinto la giovane all’estremo gesto.