Sonia Bruganelli, il selfie allo specchio che scopre il suo segreto – FOTO

Sonia Bruganelli, l’affascinante moglie di Paolo Bonolis, attraverso un selfie allo specchio ha fatto sapere al pubblico dei social un suo piccolo segreto

È un dolce segreto quello che Sonia Bruganelli ha voluto rivelare ai suoi tantissimi follower di Instagram. Seduta sul parquet si è infatti scattata un selfie che ha immediatamente acceso la simpatia e l’affetto di chi la segue sui social. La bellissima moglie di Paolo Bonolis indossa un abito lungo nero, impreziosito da una cintura di cuoio che ne delinea la forma. Le décolleté rosa a tacco alto e alcuni pochi gioielli completano la sua immagine di donna sofisticata ed elegante che la contraddistingue in ogni occasione. Con questo scatto Sonia ha voluto confessare ai sui ammiratori semplicemente di essere felice. Una confessione che potrebbe risultare banale ma che invece riesce a dare uno spiraglio di serenità in tempi tanto difficili e complicati. “Felice come una stanza senza il soffitto” ha scritto nella didascalia regalando una metafora di gioia e libertà.

La vita privata e la carriera di Sonia Bruganelli

Sonia Bruganelli è nota nel mondo dello spettacolo soprattutto per essere la moglie dell’amatissimo conduttore romano Paolo Bonolis. Eppure Sonia non si limita semplicemente a vestire i panni della consorte di un personaggio televisivo. Oltre a ritrovarla spesso come ospite ed opinionista in diverse trasmissioni Mediaset la sua attività principale è quella di imprenditrice. Ha collaborato infatti con il noto marchio Happiness per la creazione di collezioni ispirate ad “Avanti un altro“, il programma condotto da suo marito su Canale 5, e una linea di abiti per bambine Adele Virgy. Attualmente guida l’agenzia di scouting che, tra le altre cose, si occupa di selezionare i personaggi che andranno in studio ad “Avanti un altro” e “Ciao Darwin“.

Insieme al marito Paolo è riuscita a creare una splendida famiglia composta da tre figli Silvia, Davide e Adele che si aggiungono agli altri due avuti al conduttore durante il suo precedente matrimonio.