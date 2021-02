Test sulla personalità: scopri tutto di te, basta dire come sono le tue mani

Ecco il Test della personalità semplice ed efficace che rivela tutto di te grazie ad un’accurata analisi sulla forma delle tue mani.

Secondo un studio portato avanti da alcuni psicologi sembrerebbe che la forma delle proprie mani, come quella di ogni singolo dito, possa definire molte preziose caratteristiche comportamentali della persona a cui esse appartengono. Fra queste si colloca l’analisi delle varie tipologie esistenti di pollici. Il Test sulla personalità in questione si sviluppa in maniera molto semplice e vi darà delle informazioni inaspettate sul vostro io. E’ sufficiente che voi scegliate l’immagine, collocata in basso, che più assomiglia alle vostre mani. E che al contempo teniate a mente il suo numero di riferimento.

Semplice Test sulla personalità, quali sono le tue mani? Ti dirò chi sei!

Adesso osservate attentamente l’immagine e scegliete il pollice giusto per voi. Una volta compiuta la scelta potrete leggere il risultato, e dunque il significato del vostro modo di essere.

A.= Siete una persona davvero fuori dal comune, non ammettete banalità nella vostra vita. Piuttosto preferite circondarvi di persone più simili al vostro gusto particolareggiante di apprezzare anche la più semplice quotidianità. Un tripudio di fantasie che vi spinge a mettervi in gioco e ad apprezzare nuove sfide, il tutto con un grande bagaglio di umiltà.

B.= Avete un carattere molto riflessivo, non agite quasi mai d’istinto e questo vi porta d’essere una persona abbastanza saggia. Perciò coltivate questa vostra peculiarità come un vero e proprio pregio e non lasciatevi scoraggiare da punti di vista altrui che non vi appartengono. C.= Siete equilibrati e dotati di una grande forza di volontà. I problemi non vi spaventano e quando sorgono trovate sempre un modo per affrontarli nella maniera più giusta. Complimenti, cuore e testa sono sul giusto equilibrio.

D.= Dalla mentalità flessibile, come il vostro pollice, amate le novità e siete dotati di una mentalità incredibilmente aperta. Essendo al contempo già molto determinati nelle vostre scelte, vi consiglio di continuare per la vostra strada, viaggiate, conoscete nuove persone. E.= Non perdete il modo di essere così raro ma lasciatevi il piacere di poter cambiare idea, siate meno rigidi, godete della vita come viene. Meno schemi e più azione.