Verissimo, Fiordaliso racconta: “La vita mi ha spezzato in due”. Toffanin in lacrime

Ospite nel salotto di Verissimo la cantante Fiordaliso che ha raccontato gli ultimi momenti di vita della madre deceduta recentemente

Ieri a Verissimo ospite del salotto di Silvia Toffanin la cantante Fiordaliso che ha deciso di raccontarsi a cuore aperto, i suoi 40 anni di carriera e il dolore provato per la morte della madre a cui era legatissima. Nello studio di Canale Cinque le emozioni non sono mai abbastanza e spesso la stessa Silvia si trova a immedesimarsi così tanto nelle storie dei suoi ospiti da mostrare lacrime sincere di affetto per loro.

Soprattutto ieri quando si è parlato della madre della cantante, sentimento che la stessa conduttrice ha provato pochi mesi fa con la perdita della sua. Il Covid ha portato via molte vite e l’aspetto più destabilizzante è ancora adesso l’impossibilità di abbracciare un’ultima volta i propri cari in ospedale, niente addio o un’ultima telefonata.

Fiordaliso, “Per quindici giorni non l’ho più vista”

La madre di Fiordaliso, Carla, è morta a 85 anni per Covid lo scorso marzo, una ferita ancora aperta per la cantante che la ricorda con affetto e lacrime sincere. “Ho sempre pensato di essere una donna forte, da quando ho 15 anni ho preso in mano la mia vita, ho avuto degli intralci, come tutti. Quest’anno però la vita mia ha spezzato in due. Una cosa fuori di testa: ho subito quello che hanno subito tanti italiani, il Covid”.

La donna era molto anziana ma il dispiacere di Fiordaliso di non averla potuta salutare in punto di morte è per lei una sconfitta dolorosa. “Per quindici giorni non l’ho più vista. Noi eravamo sempre in contatto con l’ospedale. Quello che ha sopportato mia madre è una delle cose più atroci che ci possono essere. La solitudine e forse pensare di essere stata abbandonata. Non so nella sua testa cosa può aver pensato”.

Fiordaliso ha raccontato in diretta un episodio molto toccante avvenuto durante la sua ultima telefonata con la madre. Lei è riuscita solo a dirle, con poca voce, che stava morendo: “È una cosa che non riesco a metabolizzare, che non riesco a mandare giù”.