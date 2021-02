Woody Allen e l’accusa di abusi sessuali: il nuovo documentario

Una potente docuserie con nuove accuse di abusi sessuali nei confronti di Woody Allen, in onda dal 21 febbraio

Dal 21 febbraio sarà in uscita la nuova serie documentario, diretta da Kirby Dick e Amy Ziering, sulla storia di abusi sessuali che sconvolse l’opinione pubblica negli anni ’90. In onda su HBO per la durata di quattro domeniche, in prime time, si ripercorrerà la storia delle accuse mosse da Mia Farrow e la figlia adottiva Dylan nei confronti del noto regista Woody Allen. Le parole della Farrow risuonano forte nel trailer: “Chi poteva credere a quelle cose di Woody Allen? Non potevo crederci. Non potevo”.

Un rapporto controverso quello tra Mia Farrow e Woody Allen, conclusosi quando l’attrice trovò delle foto pornografiche riguardanti la figlia adottata insieme all’ex marito Andrè Previn, Soon-Yi Farrow Previn. All’epoca dei fatti si stimava che la ragazza potesse avere un’età compresa tra i 19 anni e 22, anche se non è possibile affermarlo con certezza per via delle difficoltà in cui versava al momento dell’adozione.

La differenza d’età superava i 30 anni, e il dibattito dell’opinione pubblica si scatenò nel tentativo di stabilire la natura incestuosa o meno del rapporto. In seguito a quanto emerso, la coppia si lasciò e Woody Allen proseguì la relazione con Soon-Yi, fino al matrimonio nel ’97.

Il documentario “Allen vs Farrow”

Nello stesso periodo, durante la guerra legale per la custodia dei figli, tuttavia fu un altro lo scandalo che investì il regista. Si tratta delle accuse di abusi sessuali sulla figlia di 7 anni, Dylan Farrow.

Le indagini condotte non hanno mai trovato conferma di quanto dichiarato, e Allen ha sempre negato di aver abusato della figlia. Una vicenda mai totalmente chiarita e, superato il periodo dello scandalo, messa da parte.

Ripresa dalla stessa figlia nel 2014, che si espresse così in una lettera rilasciata al New York Times: “Qual è il vostro film preferito di Woody Allen? Prima di rispondere dovreste sapere che quando avevo sette anni, Woody Allen mi prese per mano e mi portò in una piccola soffitta al primo piano di casa nostra, mi disse di stendermi e di giocare con il trenino di mio fratello. Quindi abusò sessualmente di me, e mi parlò mentre lo faceva, sussurrandomi che ero una brava bambina, che questo sarebbe stato il nostro segreto“.

Arriva il documentario diretto da Kirby Dick e Amy Ziering, “Allen vs Farrow” con nuovi dettagli a gettare luce sulla vicenda. Prodotta senza la partecipazione di Woody Allen e la moglie Soon Yi, la docuserie contiene nuove interviste condotte con Mia Farrow, Dylan Farrow, e Ronan Farrow, figlio biologico dell’attrice e il regista. Ma non solo, trasmetterà video e audio del tutto inediti che coinvolgono Allen, prove della polizia, documentazione legale e testimonianze esterne.

Il trailer dimostra già l’esplosività e l’esclusività dei contenuti della serie, con stralci di intervista che lasciano immaginare la potenza di quanto raccontato. Le parole di Dylan: “Quello che pensate di sapere non è che la punta di un iceberg“.