50 sfumature di Giulia De Lellis: un vero incanto in tutti i modi – FOTO

50 sfumature di Giulia De Lellis: un vero incanto in tutti i modi! L’influencer ha pubblicato una serie di scatti che hanno fatto impazzire i suoi numerosi followers

Giulia De Lellis è una delle influencer più amate del mondo del web. Ha esordito cinque anni fa quando ha partecipato a Uomini e Donne per incontrare l’amore della sua vita. Andrea Damante che era il tronista di allora, probabilmente non sarà la persona con cui starà per sempre ma con lui ha condiviso un pezzo di vita davvero molto importante, tra vari tira e molla e il destino che li ha sempre portati l’uno dall’altro.

Giulia De Lellis incanta il web con l’ultimo post pubblicato su Instagram

Giulia non avrà conquistato il vero amore con Uomini e Donne, ma ad oggi lavora come influencer ed è anche molto famosa. Ha realizzato il suo sogno: sponsorizzando make-up e linee di vestiti o di intimo, è sicuramente diventata una delle più famose del mondo del web e il suo profilo social conta 5 milioni di followers. L’ultima rottura con Andrea risale a poco dopo l’estate, e dopo qualche settimana l’abbiamo vista uscire allo scoperto con Carlo Berretta, che ad oggi è il fidanzato che ama e che la rende felice.

Giulia e Andrea hanno fatto sognare migliaia di persone con la loro favola moderna e sono in molti, ancora oggi, a sognare un loro ritorno di fiamma.